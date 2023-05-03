Поправки в закон о дорожном движении: что изменится для белорусов? 2 3.05.2023, 15:54

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Изменения коснутся и экзамена на категорию «В».

Минсельхозпрод Беларуси может утратить полномочия на выдачу прав трактористам и водителям самоходных машин, следует из проекта закона, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В действующей редакции закона «О дорожном движении» говорится, что это ведомство может принимать экзамены на право управления колесным трактором и самоходной машиной. Это полномочие, судя по законопроекту, хотят убрать.

Поправки также уточняют, как проходит экзамен на категорию «В». В действующем законе говорится, что сдавать надо на машине с механической трансмиссией или без нее «в зависимости от пройденной в установленном порядке подготовки».

В новой версии данный пункт расписан подробнее. Если это экзамен на категорию «В» с пометкой «только на автоматической трансмиссии», то автомобиль должен быть без механики. А на обычную «В» можно сдавать и на авто с АКПП, и с механической.

Кроме того, есть уточнение, что водительские права считаются недействительным, если их владелец умер. То же самое происходит с правами, если водитель объявлен умершим или пропал без вести. Есть в поправках и другие технические правки.

Это не первые изменения за последние два года. Предыдущие поправки принимали в 2021 году, и они поэтапно вступали в силу с 1 января и 22 сентября 2022 года.

Одно из новшеств касалось иностранных граждан. Раньше, если они переезжали на постоянное место жительство в Беларусь, то через 90 дней их национальные права были уже недействительными в республике.

Новый закон сделал исключение для россиян. Им разрешили пользоваться правами, выданными в России, даже по истечении 90 дней.

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