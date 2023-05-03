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Аналитик: Китай пытается выторговать у Украины какие-то преференции для себя

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  • 3.05.2023, 16:01
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Аналитик: Китай пытается выторговать у Украины какие-то преференции для себя

С другой же стороны - поддерживает Россию.

Исполнительный директор украинского Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Петр Бурковский заявил espreso.tv, что действия Китая направлены на поддержку России

- Китай в войне Украины с Россией стоит на стороне России, об этом было понятно с самого начала. Они не делали заявлений, осуждающих действия России. Все заявления Китая были направлены на то, чтобы скрыть свои симпатии к России и оставаться нейтральными. Но другие действия были направлены на поддержку России. Речь идет об осуждении санкций, введенных США и Европой за агрессию и преступления РФ. Мы и наши союзники видим, что Китай все же поставляет компоненты для российских промышленных предприятий, производящих или ремонтирующих оружие, - подчеркнул Бурковский.

По словам аналитика, у Украины есть несколько проблемных вопросов с Китаем.

- У нас еще до войны сформировалось несколько проблемных вопросов с Китаем. Китай попытается использовать наше затруднительное положение, чтобы склонить нас к определенным решениям в интересах Китая. Это, конечно, «Мотор Сич», который китайцы пытались купить, это соглашение было заблокировано. Также Китай заинтересован в снабжении сырья из Украины - это железная руда, металлургическая продукция и продовольствие. Китайцы будут пытаться с одной стороны поддерживать Россию, а с другой стороны выторговать у нас какие-то преференции для себя, - считает Бурковский.

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