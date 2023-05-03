Всё, приплыли9
- Алексей Лушников
- 3.05.2023, 16:06
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Путин так навоевал, что бомбят его же Кремль.
Ну вот и Кремль. Логово путинизма. Символ русского фашизма. Знак
всеобщей концентрации зла.
Всё это атаковано с воздуха. Мир наблюдает как это горит.
Мизансцену бесценно дополняет Красная площадь, подсвеченные купола Кремля. Эпически смотрится фон путинских декораций парада 9 мая - главного религиозного праздника путинской религии - победобесия.
Общий вывод: теперь такое возможно. Жив Путин или нет - постепенно это становится вопросом техническим. Теперь российским властным элитам очевидно - с Путиным больше будущего нет. Прошло 14 месяцев с начала войны, и Путин так навоевал, что бомбят его же Кремль. Полное фиаско. На уровне взятия Крыма войсками украинской армии. Очевидный позор всех 23-х путинских лет власти. Всё. Приплыли.
Система символов всегда является наиболее существенным значением, чем порой сам результат. Вне всякого сомнения, сегодня исторический день.
Алексей Лушников, Telegram