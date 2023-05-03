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У крупнейшего строительного предприятия Беларуси новый гендиректор

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  • 3.05.2023, 16:13
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У крупнейшего строительного предприятия Беларуси новый гендиректор

Речь идет об ОАО «МАПИД».

Недавно в «МАПИД», крупнейшем государственном застройщике Беларуси, сменился генеральный директор. Как следует из информации на сайте предприятия, им стал Леонид Астрейко.

Долгое время гендиректором «МАПИДа» был Николай Милошевский, но в феврале этого года сайту Charter97.org стало известно о его задержании.

Позже информация о нем исчезла с сайта предприятия. Был назначен исполняющий обязанности.

Недавно же на сайте «МАПИДа» появилась информация о новом гендиректоре. Им назначен Леонид Астрейко, который до этого был главным инженером этого предприятия.

Примечательно, что о том, почему крупный минский строитель лишились своего поста, официально не сообщалось.

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