У крупнейшего строительного предприятия Беларуси новый гендиректор

У крупнейшего строительного предприятия Беларуси новый гендиректор1
- 3.05.2023, 16:13
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Речь идет об ОАО «МАПИД».
Недавно в «МАПИД», крупнейшем государственном застройщике Беларуси, сменился генеральный директор. Как следует из информации на сайте предприятия, им стал Леонид Астрейко.
Долгое время гендиректором «МАПИДа» был Николай Милошевский, но в феврале этого года сайту Charter97.org стало известно о его задержании.
Позже информация о нем исчезла с сайта предприятия. Был назначен исполняющий обязанности.
Недавно же на сайте «МАПИДа» появилась информация о новом гендиректоре. Им назначен Леонид Астрейко, который до этого был главным инженером этого предприятия.
Примечательно, что о том, почему крупный минский строитель лишились своего поста, официально не сообщалось.