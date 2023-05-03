У крупнейшего строительного предприятия Беларуси новый гендиректор 1 3.05.2023, 16:13

2,290

Речь идет об ОАО «МАПИД».

Недавно в «МАПИД», крупнейшем государственном застройщике Беларуси, сменился генеральный директор. Как следует из информации на сайте предприятия, им стал Леонид Астрейко.

Долгое время гендиректором «МАПИДа» был Николай Милошевский, но в феврале этого года сайту Charter97.org стало известно о его задержании.

Позже информация о нем исчезла с сайта предприятия. Был назначен исполняющий обязанности.

Недавно же на сайте «МАПИДа» появилась информация о новом гендиректоре. Им назначен Леонид Астрейко, который до этого был главным инженером этого предприятия.

Примечательно, что о том, почему крупный минский строитель лишились своего поста, официально не сообщалось.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».