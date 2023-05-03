«Ожидаемый прием от наших противников» 1 3.05.2023, 16:20

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В офисе Зеленского прокомментировали атаку на Кремль.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что его сторона не располагает никакой информацией об этих событиях, сообщает BBC NEWS Україна.

«У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль. Но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих.

Отдельно удивляют формулировки государства-террориста. Теракт — это разрушенные подъездами дома в Днепре и Умани или ракетный обстрел вокзала в Краматорске и многие другие трагедии. А то, что произошло в Москве, очевидно нагнетание ситуации перед 9 мая. Ожидаемый прием от наших противников», - заявил Никифоров.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что в ночь на 3 мая в районе Кремля прогремели два взрыва. По словам очевидцев, в небе были видны искры, инцидент произошел около 3 часов ночи.

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