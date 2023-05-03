У белорусских производителей снова проблемы с упаковкой 3 3.05.2023, 16:53

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В упаковке для кефира продают молоко.

Читатели телеграм-канала «Еврорадио» заметили необычный товар на полках белорусских магазинов. В упаковках от кефира стали продавать молоко. Помимо этого пол-литра молока разливать в упаковки на 950 граммов.

«Молочный гостинец «решил проблему при помощи наклеенного стикера, информацию с которого нужно «считать приоритетной», — пишет телеграм-канал.

Будьте внимательными, чтобы не приобрести не то да еще и меньших размеров.

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