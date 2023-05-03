закрыть
3 мая 2023, среда, 17:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

У белорусских производителей снова проблемы с упаковкой

3
  • 3.05.2023, 16:53
  • 2,182
У белорусских производителей снова проблемы с упаковкой

В упаковке для кефира продают молоко.

Читатели телеграм-канала «Еврорадио» заметили необычный товар на полках белорусских магазинов. В упаковках от кефира стали продавать молоко. Помимо этого пол-литра молока разливать в упаковки на 950 граммов.

«Молочный гостинец «решил проблему при помощи наклеенного стикера, информацию с которого нужно «считать приоритетной», — пишет телеграм-канал.

Будьте внимательными, чтобы не приобрести не то да еще и меньших размеров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А так топали ножками
А так топали ножками Сергей Фурса
Планета Плюк времен отстоя
Планета Плюк времен отстоя Владимир Халип
Зло творится в тишине
Зло творится в тишине Ирина Халип
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана Артем Черников