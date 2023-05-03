Путин сам обстрелял Кремль? 6 3.05.2023, 17:02

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Такого репутационного удара Россия не ощущала уже давно.

Годами, освещая российский военно-промышленный комплекс я писал о том, что его возможности многократно преувеличены, а характеристики выпускаемого вооружения завышены. В том числе и средств ПВО. Особенно, условно современных средств, подчеркивает украинский военный эксперт Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

Но и это еще не все.

Над Россией никогда не было полностью, надёжно закрытого воздушного пространства. В основном средства ПВО имитировали эшелонированную защиту вдоль границы со странами НАТО, а так же над Москвой и Санкт-Петербургом. Но именно, имитировали, а не гарантировали таковую.

Сейчас Россия обвиняет Украину в некоем ударе БПЛА по Кремлю. Но российские официальные лица не предоставили ни одного доказательства, что это украинский БПЛА.

Какие ваши доказательства?

Даже, если предположить, что это так, что же, украинский дрон беспрепятственно преодолел сотни километров до Москвы?

То есть, сотни километров сквозь эшелонированную ПВО как нож сквозь масло и об этом Россия заявляет на весь мир? Знаете как это называется? Дискредитация российской армии. Ужас! Арестовать этих негодников, иноагентов! Ах, да, перепуганные «иноагенты» сами же сидят в атакованном НЛО кремле.

Такого репутационного удара Россия не ощущала уже давно. Даже Матиас Руст на фоне произошедшего инцидента - детские шалости. Ракетный крейсер «Москва» на дне Чёрного моря ощущает заброшенность и ничтожность. Но возникает вопрос на фоне всех этих моментов, а в чём смысл такого удара?

Предположим, если Украина совершила данный удар, то каковы профиты, кроме демонстрации того, что мы это можем сделать, подчёркивание бездарности российской ПВО, что и так уже давно известно и психологического эффекта? Да, собственно, больше никаких. С другой стороны...

С другой стороны, Россия посредством этого удара может начать оправдывать свои военные преступления, как совершённые, так и те, что готовится совершить. Просто ей нужен был триггер, спусковой крючок.

То есть, Путин сам обстрелял Кремль? Разумеется! Это не мы. Зачем нам этот сарай в скотном дворе?

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