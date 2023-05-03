Какой будет погода на выходных 3.05.2023, 17:08

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Фото: Charter97.org

Прогноз по Беларуси на 4-6 мая.

4 мая погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе, лишь юго-восток страны останется в условиях малоподвижного атмосферного фронта. В дневные часы в северных районах страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы, ожидается переменная облачность, сообщает pogoda.by.

По юго-востоку республики временами дожди, днем и в северных районах страны местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах Беларуси будет сгущаться слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный, северо-западный слабый до умеренного. Ночью на большей части территории страны ожидаются заморозки 0..-3°С, местами минимальная температура воздуха будет +1..+5°С, по Гомельской области она составит +6..+9°С; максимальная температура воздуха днем прогреется до +10..+16°С, местами по югу страны ожидается до +18°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

5 мая погодные условия будет определять атмосферный фронт, вслед за которым начнет поступать холодный воздух с севера Европы, ожидается облачно с прояснениями, на большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах страны будет отмечаться слабый туман. Ветер северной четверти умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, местами, а по северу страны во многих районах, ожидаются заморозки 0..-3°С; максимальная температура воздуха днем будет +6..+12°С, в южных районах страны воздух прогреется до +14°С.

6 мая погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе арктического происхождения. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по крайнему востоку страны возможны небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северной четверти умеренный, днем по востоку страны порывистый. Ночью на большей части территории ожидаются заморозки 0..-5°С, местами минимальная температура воздуха +1..+2; максимальная температура воздуха днем от +6°С по северо-востоку до +14°С по юго-западу республики.

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