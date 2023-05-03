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Госстандарт Беларуси ополчился на испанский модный бренд одежды

  • 3.05.2023, 17:24
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Госстандарт Беларуси ополчился на испанский модный бренд одежды

Он запретил продажу его вещей.

В реестр опасной продукции Госстандарта Беларуси включили девять вещей испанского модного бренда женской одежды Stradivarius. Речь идет о двух моделях блейзеров, шести моделях брюк и женской рубашке.

По данным Госстандарта, вся эта продукция не соответствует требованиям технического регламента «таможенного союза» по показателю безопасности «воздухопроницаемость».

Ведомство запретило ввоз и продажу этих вещей в белорусских магазинах, а также выдало предписание об устранении нарушений и прекратило действия документов об оценке соответствия.

Предписание было выдано 28 апреля, а запрет на ввоз начнет действовать с 6 мая.

Stradivarius — испанский модный бренд женской одежды, принадлежащий группе компаний Inditex.

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