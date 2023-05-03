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«Смешная и неработающая копия»: в России разразился новый скандал

  • 3.05.2023, 17:29
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«Смешная и неработающая копия»: в России разразился новый скандал

Формирование ТРО превратилось в чистой воды фикцию и профанацию.

В России разразился скандал с формированием так называемых отрядов территориальной обороны в приграничных регионах РФ, которые должны были стать аналогом украинских ТРО, однако вместо этого на деле у россиян получилась смешная и неработающая копия, которую критикуют даже z-пропагандисты. Бывший главарь «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) в своем Telegram-канале сделал репост сообщения российского военкора, по словам которого, формирование ТРО превратилось в чистой воды фикцию и профанацию, пишет «Диалог.UA».

«Что в Курской, что в Белгородской, что в Брянской областях. Непонятные люди с непонятным функционалом, неопределенным статусом, без оружия и четко регламентированных обязанностей и прав», - отмечено в сообщении.

Более того, фактически указанные группы людей существуют лишь на бумаге и в реальности не выполняют никаких функций.

При этом на пост откликнулись рядовые россияне, по словам которых, реальная ситуация именно так и выглядит. Разрозненные группы энтузиастов без оружия и конкретных целей сторожат памятники и кладбища и возмущаются, что им никто не платит деньги, на которые они рассчитывали. Россияне предполагают, что формирование российских ТРО превратилось в сферу отмывания бюджетных денег.

Пользователи отмечают, что вместо украинского аналога у россиян получилась не функциональная, смешная «картонная копия», а выделенные деньги опять разворовали.

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