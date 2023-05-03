«Россияне с ужасом смотрят на происходящее и «множат на ноль» свою армию и спецслужбы» 4 3.05.2023, 17:59

3,376

После новой атаки БПЛА оккупанты заявили о сотнях агентов ГУР и СБУ в России.

После результативных подрывов железной дороги и ударов беспилотников, которые произошли на территории России 1 мая, последовало еще более эффектное продолжение. В этот раз объектами неизвестных «мстителей» стало логово российского диктатора, его святая святых – Кремль. Россияне с ужасом смотрят на происходящее и «множат на ноль» свою армию и спецслужбы, которые оказались абсолютно беспомощными перед лицом такой угрозы.

Подробнее о новых случаях «бавовны» в России читайте в материале OBOZREVATEL.

Атака беспилотников по Кремлю

То, что в России считали невозможным, все же произошло – неизвестные беспилотники атаковали Кремль.

Москвичи услышали громкие звуки около трех часов ночи, затем заметили искры и дым. А уже днем 3 мая появилось видео самой атаки и гневное заявление пресс-службы президента РФ, что это расценивается как покушение на Путина.

По утверждению Кремля, диктатор в ходе атаки не пострадал, в тот момент он находился в другом месте, а беспилотники якобы были выведены из строя «в результате действий военных и спецслужб».

«Кремль расценил эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня победы, парада 9 мая», – заявили в пресс-службе Путина. Также в РФ пригрозили «правом принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитают нужным».

В Telegram-каналах оккупантов началось настоящее беснование. Некоторые считают, что беспилотники по Кремлю были запущены не из Украины, а с территории России, где у Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ якобы «есть сотни агентов». Причем, по мнению оккупантов, «в час Х они нанесут одновременный удар».

Также в России требуют нанести «ответный удар по Киеву» и «стереть Украину с лица земли».

Тем временем Офис президента Украины уже отреагировал на инцидент в Москве.

«У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих», – заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

«Случившееся в Москве, очевидно, нагнетание ситуации перед 9 мая. Ожидаемый прием от наших противников», – подчеркнул Никифоров.

Два дня – два поезда на воздух

Вечером 2 мая стало известно о втором за два дня подрыве железнодорожного пути в Брянской области. В этот раз инцидент произошел на перегоне Снежетьская – Белые Берега.

Местные жители слышали три взрыва в 19:48, после чего большинство вагонов – по информации очевидцев, не менее двадцати – сошли с рельсов.

В цистернах перевозили топливо для оккупантов, а также различные химические реагенты. «Большую обеспокоенность» у российских силовиков вызвала информация, что произошел разлив кислоты и другого содержимого цистерн. Также в них были сера и селитра.

После попавшей в сеть информации о ЧП россияне стали оставлять гневные комментарии, в которых уничижительно отзываются об уровне спецслужб РФ. Мол, несмотря на предыдущий результативный подрыв ж/д в Брянской области, ФСБ никаких выводов не сделала. Ну, или же просто не способна.

Не смог остаться в стороне и бывший «министр обороны ДНР», полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков (Гиркин). Он язвительно напророчил, что происходящие в России диверсии – это еще даже не цветочки, а до «ягодок» доживут не все.

Удар по запасам топлива

После эффектного (и эффективного) удара беспилотников по нефтебазе во временно оккупированном Севастополе, на которой хранилось топливо и горюче-смазочные материалы в том числе для Черноморского флота РФ, неизвестные беспилотники «навестили» и Краснодарский край. В результате загорелся огромный резервуар с топливом на нефтебазе, которая находится в поселке Волна Темрюкского района. Фактически – по другую сторону Крымского (Керченского) моста.

Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Пожар тушили пять пожарных поездов и почти две сотни человек.

Этот сюрприз очень сильно разозлил оккупантов, так как топливо было предназначено для их нужд. Причем самое интересное: по данным из РФ, еще после удара по мосту осенью 2022 года на этой нефтебазе расположили установку «Пацнирь-С», однако, как видим, это не помогло.

Привет для смертоносных «птиц»

Досталось и аэродромам на территории страны-агрессора. Первый испытавший атаку беспилотниками – военный аэродром Сеща в Брянской области.

В результате был поврежден тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124. «Сейчас в строю около дюжины таких машин, всего построили 55. Возобновление производства сейчас невозможно», – сообщили российские Telegram-каналы.

А в Ленинградской области произошел «странный пожар» на аэродроме в Гостилицах, где в ангарах хранились военные вертолеты. Точной информации об ущербе пока нет.

Ну что, продолжение следует?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».