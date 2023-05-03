Можно ли перевозить детей на переднем сиденье автомобиля? 3.05.2023, 18:06

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Ответ ГАИ.

В Госавтоинспекции объяснили, можно ли перевозить детей на переднем сиденье автомобиля, пишет («Наш край» https://nashkraj.by/news/kaleydoskop/mozhno-li-perevozit-detey-na-perednem-sidene-rasskazali-v-otdele-gai-baranovichey/). В ГАИ напомнили, что перевозка детей в машине, которая оборудована ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, которые соответствуют весу и росту ребенка в возрасте до 5 лет. В том случае, если ребенку от 5 до 12 лет, то можно использовать бустер. Но если рост ребенка составляет 150 сантиметров, то он может занять место на переднем сиденье и пристегнуться ремнями безопасности.

Сказано, что детей до 12 лет разрешено перевозить, не пристегивая в автомобиле-такси. В ведомстве заметили, что запрещена перевозка детей на переднем сиденье авто с использованием автокресла, спинка которого развернута к лобовому стеклу, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, но за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен.

Кроме того, детей до 12 лет запрещается перевозить на мопеде, мотоцикле, на коленях у водителя, у пассажира на переднем сиденье легкового и грузового авто, а также в кузове грузовика с бортовой платформой и в кузове-вагоне.

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