«Люди спрашивали: «Почему проверки?»

Пассажиры автобуса удивились неожиданному измерению температуры на границе.

2 мая родные нашей читательницы возвращались из Вильнюса в Минск на автобусе через пункт пропуска «Каменный Лог». Во время проверки в салон «вошла доктор и измеряла всем температуру». По словам читательницы, раньше ее родные и знакомые, которые ехали в Беларусь, с такими проверками не сталкивались. «Не понимаю, это нововведения или нас ждет новая волна COVID-19?» — удивляется читательница. «Зеркало» узнало, что происходит.

По словам читательницы, когда в автобус зашла врач и стала мерить температуру бесконтактным градусником, пассажиры заволновались.

— Люди стали спрашивать: «Что случилось? Почему проверки?» Она ответила: «Температурный режим никто не отменял». И предупредила, что если бы кто-то был болен, ему вызвали бы скорую и забрали в больницу, — цитирует родственницу читательница. — При этом в январе брат ехал точно таким же маршрутом, и никто его не проверял. Говорят, пошел какой-то новый вирус. Может, с этим связано.

Как обычные граждане мы позвонили оперативному дежурному Сморгонской пограничной группы, к которой относится пункт пропуска «Каменный Лог». По его словам, температуру въезжающим в Беларусь измеряли и раньше, «может быть, просто не обращали внимания».

— Ничего тут такого, просто прошли, электронным градусником померили — и все, — сказал он и порекомендовал за подробностями обращаться в санитарно-карантинный контроль.

С вопросами о том, появились ли какие-то новые правила проверки на границе или, возможно, в стране вспышка инфекции, мы как обычные граждане позвонили в Ошмянский центр гигиены и эпидемиологии. Именно его специалисты осуществляют санитарно-карантинный контроль пункта пропуска «Каменный Лог».

Там сообщили: никаких нововведений нет, «еще не отменили старые». И объяснили: в стране до сих пор действует постановление 2020 года, по которому въезжающим в Беларусь выборочно измеряют температуру. Номер документа специалист не уточнил. Вероятно, речь идет о постановлении Совмина № 705 от 7 декабря 2020 года.

— Так ссадят ли пассажира с автобуса, если у него температура 37 °C и выше? — уточнили мы.

— Нет, будут смотреть. Может, температура на связана с инфекционным заболеванием, поэтому будут индивидуально разбираться с каждым <…>. Температура не обязательно может повыситься от инфекционного заболевания. Любая причина может быть, поэтому повышение температуры не является основанием, чтобы вас не пропустить. Однако если кроме температуры есть еще признаки инфекционного заболевания, будут смотреть.

— А если к температуре еще и кашляет-чихает, то что тогда?

— Тогда он будет изолирован. Будет вызвана скорая помощь, и медики решат, что дальше делать с человеком: брать анализы, госпитализировать или еще что-то по состоянию здоровья.

— Выходит, человек со всеми чемоданами поедет на скорой в больницу?

— Да, — ответил специалист и объяснил, если есть необходимость, пассажира с границы доставят в инфекционную больницу в Ошмяны.

— Здоровый человек должен ехать, а больной — лечиться, — отметил специалист и уточнил, что даже в «период острых пандемических условий» обычно такого не бывает, чтобы кого-то задерживали и госпитализировали.

На вопрос, когда отменят данное постановление, специалист ответил, что не знает.

— Отменят завтра, так с завтрашнего дня не будем ходить смотреть автобусы, — сказал он.

На горячей линии Минздрава сообщили, что никаких вспышек COVID-19 нет, но проверки «периодически допустимы».

— Эти требования никто не отменял. Их стали менее активно использовать, кому-то выборочно могут это сделать. Или если есть очевидное подозрение, что [у человека] какая-то инфекция, — объяснили в Минздраве.

3 мая, в Минздраве заявили, что специалисты службы санэпидконтроля ведомства регистрируют устойчивое снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями и инфекцией COVID-19 у населения.

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