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Подборка мемов об атаке на Кремль

  • 3.05.2023, 19:17
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Подборка мемов об атаке на Кремль

От «Киев за три дня» до «Путин не пострадал».

Заявление российских пропагандистов и руководства РФ о том, что администрация диктатора Владимира Путина была атакована двумя беспилотниками, порадовала украинцев и стала поводом для создания и распространения новых мемов на эту тему, пишет «Лига».

Россияне заявляют, что якобы «украинские» беспилотники попытались атаковать Кремль, это произошло в ночь на 3 мая. Путина в Кремле во время инцидента не было, он находился на своей даче в Подмосковье, сказал спикер диктатора Дмитрий Песков.

В Офисе президента Украины отрицают причастность Украины к попытке атаки.

Украинцы тем временем традиционно не заставили себя ждать с реакцией на такое событие, как это в свое время было и с Крымским мостом.

Ответ на циничное российское «точно в цель» после удара по Умани.

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