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В Минске заработают универсальные ярмарки

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  • 3.05.2023, 19:23
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В Минске заработают универсальные ярмарки

С 6 по 9 мая.

В Минске заработают универсальные ярмарки с 6 по 9 мая, которые приурочены к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказала агентству «Минск-Новости» первый зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич.

В сообщении сказано, что на площадке около Дворца спорта в период с 6 по 8 мая с 12 до 22 часов, а также 9 мая с 11 до 23 часов будет работать универсальная ярмарка, где будет представлен широкий ассортимент товаров: продовольственных и непродовольственных, а также продукции общественного питания. Кроме того, будут оказывать услуги населению. Отмечается, что подобные ярмарки будут работать и в других районах Минска. Всю подробную информацию можно узнать в районных администрациях столицы.

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