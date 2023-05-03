В Южной Корее студент съел банан стоимостью $160 000 1 3.05.2023, 19:47

Банан являлся частью арт-инсталляции.

В столице Южной Кореи, Сеуле, посетитель музея искусств Leeum съел банан, являвшийся частью известной работы итальянского художника Маурицио Каттелана «Комедиант». Стоимость произведения искусства составляет $160 000, пишет CNN.

Представитель музея рассказал журналистам, что мужчина оказался студентом художественного учебного заведения. Он объяснил музейщикам, что съел банан, «потому что был голоден». После того как парень доел банан, он приклеил кожуру обратно.

Работники быстро заменили банан новым — в музее был определенный запас, потому что обычно картину обновляют каждые несколько дней.

«Это произошло внезапно, поэтому никаких особых мер не принимали. Художник (Каттелан) был проинформирован об инциденте, но он никак не отреагировал на это», — добавили представители музея.

Сам же студент заявил медиа, что «поедание банана из картины Каттелана можно считать художественным актом». Музейные камеры сняли его, одетого в черный костюм, когда он содрал клейкую ленту со стены, почистил банан и стал его есть, глядя в объектив.

Работа «Комедиант» имеет вид банана, приклеенного к стене серебристым скотчем, и поедание фрукта не является первым подобным инцидентом. В 2019 году итальянский художник представил свою работу на Art Basel Miami Beach. Во время мероприятия художник Дэвид Датуна также снял банан со стены и съел.

«Мне нравится все работы Маурицио Каттелана, и эта инсталляция тоже. Она очень вкусная», — написал Датуна в Instagram.

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