Эксперт назвал четыре способа увеличить продолжительность жизни 5 3.05.2023, 20:19

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На что следует обратить внимание.

Эксперт по борьбе со старением Дэвид Синклер утверждает, что смог уменьшить свой биологический возраст на десять лет, пишет express.co.uk.

53-летний молекулярный биолог из Гарвардского университета сказал, что тесты ДНК показывают, что его биологический возраст составляет 43 года.

Но у него не всю жизнь было все так хорошо. Синклер признался, что в 30 лет он имел лишний вес и слишком много пил. Решив привести себя в лучшую форму, он изменил образ жизни и теперь утверждает, что проживет на 10 лет больше, чем если бы ничего не делал.

Синклер говорит, что обратить вспять ваш биологический возраст поможет физическая активность. Это краеугольный камень всех антивозрастных программ, поскольку он помогает поддерживать мышечную массу, физические упражнения улучшают здоровье сердца и уменьшают воспаление.

Аэробные упражнения рекомендуются делать три раза в неделю. Это может быть плавание, бег, быстрая ходьба, езда на велосипеде.

Синклер также является поклонником прерывистого голодания, чтобы замедлить скорость старения.

- Я стараюсь уложить свой основной прием пищи в несколько часов в день, когда это возможно, - говорит он.

Любимый напиток Синклера - две чашки зеленого чая матча в день. Чай матча действительно содержит антиоксиданты, которые могут помочь ограничить повреждение клеток.

И четвертый совет - не зацикливайтесь на проблемах. Синклер призывает снизить уровень стресса. Сильный стресс ведет к смертельным заболеваниям.

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