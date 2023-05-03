«Луч» выпустил лимитированную серию часов «Паца-Ваца»4
- 3.05.2023, 20:39
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Новую лимитированную серию часов «Паца-Ваца» из коллекции «Асоба» выпустил Минский часовой завод, передает «Зеркало».
В серии представлены две модели механических однострелочников.
«Каждая модель „Паца-Ваца“ выпущена в ограниченном количестве, что делает их еще более ценными для коллекционеров и поклонников этого вымышленного персонажа. Эти часы — это не только функциональный аксессуар, но и памятный сувенир, который напоминает о золотых временах детского телевидения в Беларуси», — пишет пресс-служба Минского часового завода.