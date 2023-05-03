закрыть
3 мая 2023, среда, 21:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Луч» выпустил лимитированную серию часов «Паца-Ваца»

4
  • 3.05.2023, 20:39
  • 2,902
«Луч» выпустил лимитированную серию часов «Паца-Ваца»

Сколько стоят?

Новую лимитированную серию часов «Паца-Ваца» из коллекции «Асоба» выпустил Минский часовой завод, передает «Зеркало».

В серии представлены две модели механических однострелочников.

«Каждая модель „Паца-Ваца“ выпущена в ограниченном количестве, что делает их еще более ценными для коллекционеров и поклонников этого вымышленного персонажа. Эти часы — это не только функциональный аксессуар, но и памятный сувенир, который напоминает о золотых временах детского телевидения в Беларуси», — пишет пресс-служба Минского часового завода.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А так топали ножками
А так топали ножками Сергей Фурса
Планета Плюк времен отстоя
Планета Плюк времен отстоя Владимир Халип
Зло творится в тишине
Зло творится в тишине Ирина Халип
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана Артем Черников