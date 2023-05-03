ВСУ уничтожили танк Т-72 и 36 оккупантов под Лиманом и Купянском 1 3.05.2023, 20:48

1,090

Еще 108 оккупантов получили ранения.

Украинские военные уничтожили 36 оккупантов и вражеский танк Т-72 под Лиманом (Донецкая область) и возле Купянска (Харьковская область).

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого.

«За прошедшие сутки 565 ударов со ствольной и реактивной артиллерии нанес враг на Лиманском и Купянском направлениях», - говорится в сообщении.

Череватый отметил, что во время боестолкновения убиты 36 оккупантов, 108 - ранены.

«Уничтожены вражеский танк Т-72, две БМП-1 и один минометный расчет», - добавил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».