ВСУ уничтожили танк Т-72 и 36 оккупантов под Лиманом и Купянском

ВСУ уничтожили танк Т-72 и 36 оккупантов под Лиманом и Купянском1
- 3.05.2023, 20:48
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Еще 108 оккупантов получили ранения.
Украинские военные уничтожили 36 оккупантов и вражеский танк Т-72 под Лиманом (Донецкая область) и возле Купянска (Харьковская область).
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого.
«За прошедшие сутки 565 ударов со ствольной и реактивной артиллерии нанес враг на Лиманском и Купянском направлениях», - говорится в сообщении.
Череватый отметил, что во время боестолкновения убиты 36 оккупантов, 108 - ранены.
«Уничтожены вражеский танк Т-72, две БМП-1 и один минометный расчет», - добавил представитель Восточной группировки войск ВСУ.