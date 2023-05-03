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Лукашенко обиделся на подростка из Пинска

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  • 3.05.2023, 20:51
  • 3,724
Лукашенко обиделся на подростка из Пинска

Несовершеннолетнего осудили за оскорбление диктатора.

В Пинске огласили приговор 17-летнему Кириллу Грановскому, которого обвиняли в оскорблении Лукашенко, пишет «Берасцейская вясна».

По данным правозащитников, уголовное дело рассматривалось 28 и 29 апреля.

Суд признал юношу виновным и назначил два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Решением суда у обвиняемого конфисковали телефон, как «средство совершения преступления».

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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