Лукашенко обиделся на подростка из Пинска

Лукашенко обиделся на подростка из Пинска3
- 3.05.2023, 20:51
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Несовершеннолетнего осудили за оскорбление диктатора.
В Пинске огласили приговор 17-летнему Кириллу Грановскому, которого обвиняли в оскорблении Лукашенко, пишет «Берасцейская вясна».
По данным правозащитников, уголовное дело рассматривалось 28 и 29 апреля.
Суд признал юношу виновным и назначил два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
Решением суда у обвиняемого конфисковали телефон, как «средство совершения преступления».
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.