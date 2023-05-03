«Представляю, как перепугался Лукашенко» 3.05.2023, 21:06

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Что значит атака на Кремль.

До сих пор неизвестно, что за беспилотники атаковали Кремль в ночь с 2 на 3 мая. Россия винит Украину и называет диверсию террористическим актом и попыткой покушения на Владимира Путина. Киев же отрицает какую-либо свою причастность к произошедшему. В чем может быть интерес Киева или Москвы? И какой может быть ответ на подобную диверсию? «Зеркало» спросило у политического эксперта.

«Я не вижу аргументов в пользу того, что Россия сделала это специально»

Политический обозреватель и историк Александр Фридман называет атаку Кремля беспилотниками историческим днем.

— Продемонстрирована уязвимость. С символической точки зрения это сильнейший удар, — считает эксперт. — Одно дело подорвать железнодорожное полотно в Брянской области, а другое дело по Кремлю. То есть это пощечина пощечин. Очень громкая и символичная. Это еще раз убеждает и показывает, насколько на самом деле слаба Россия.

Может ли эта атака быть провокацией самого Кремля? Фридман называет это вопросом веры.

— Можем ли мы верить в то, что российские власти на такое способны? Зная их методы, скорее да, чем нет. Теперь вопрос: зачем это надо? Что это может дать? Я не вижу аргументов в пользу того, что Россия сделала это специально, чтобы решить какие-то свои проблемы: усилить антиукраинские настроения, провести мобилизацию, подготовить почву для каких то жесточайших ударов по территории Украины и прочее. Они это все делают и так. Я не думаю, что для этого нужно атаковать Кремль. Для того чтобы провести мобилизацию, хватило бы удара по нефтебазе Севастополя или того, что сейчас происходит в Брянской, Белгородской, Курской областях. Кроме того, это сеет панику.

По мнению Фридмана, в пользу версии, что это сделала не Москва, говорит и сам процесс того, как преподносилась информация об атаке. Все произошло между 2 и 3 часами ночи. А официальные заявления появились спустя почти 12 часов.

— Скорее всего, это связано с тем, что им стало понятно: есть информация, она просочится по разным источникам. А если потом выяснится, что Кремль атаковала Украина, а власти это скрыли, то они будут выглядеть еще хуже, — говорит эксперт.

Он не исключает, что такая атака может быть внутрироссийской игрой с заговором против Путина. При этом Фридман считает, что целью не был президент России, как об этом заявил его пресс-секретарь:

— Понятно, что это было невозможно. Я думаю, что Путин в Кремле и не ночует. А если и ночует, то точно где-то в бункерах. Поэтому никто не рассчитывал на выполнение такой цели, Но вот нанести такую пощечину — это очень громко, это очень символично. И, конечно же, украинская версия, она напрашивается. Они уже множество смелых шагов совершали.

«Сегодня мы будем наблюдать, как цепные псы пропаганды будут требовать, чтобы что-то произошло»

Для чего эта атака Киеву? Чтобы сорвать парад к 9 Мая в Москве? Аналитик не считает, что цель состояла именно в этом. По его мнению, Москва сейчас из принципа проведет парад.

— Как Песков и сказал, они проведут парад и Путин в нем будет участвовать. Но парад — это все мелочи. Если вы помните, в прошлом году, в преддверии 9 Мая, какие сценарии расписывались? Что Россия объявит войну Украине. А что в итоге? Абсолютно серая, никчемная, без каких либо важных деталей речь Путина, — говорит Фридман.

— Такими атаками Украина формирует в российском обществе панические настроения, потому что даже сильная армия, попадая в состояние паники, становится недееспособной, — продолжает аналитик. — Это прежде всего психологическая война. Возможно, ставка делается на то, что российская армия и российское общество попадут в такое деморализованное состояние. И армия может посыпаться. Я думаю, что любой мало-мальски думающий человек задаст себе вопрос: а что с нами, собственно говоря, происходит, если год, год после начала войны такие удары наносятся по Кремлю?

Но сама Украина отрицает свою причастность к атаке на Кремль. Владимир Зеленский уже заявил, что Киев не имеет никакого отношения к дронам в Москве.

— Было бы странно, если бы они признали. Это совершенно понятно. Американцы, французы, немцы, британцы всячески подчеркивали, что к атакам на территории России западным оружием они относятся, мягко говоря, осторожно и неодобрительно, потому что видят в этом путь к эскалации. И я думаю, что сейчас в Европе и США напряглись. Потому что идет тот сценарий, когда Россия загнана в угол и Путину каким-то образом придется отвечать, — отмечает эксперт.

Аналитик считает, что Путин будет вынужден ответить еще и потому, что в российской политической культуре и системе координат атака дронов на Кремль выглядит пощечиной, которую нельзя оставлять без внимания.

— Если ты не отвечаешь в таких условиях, то ты никто, ты пустое место. Вот сейчас у них дилемма: что делать? — отмечает собеседник. — И тут важный момент. Они подчеркивают, что атаку совершили украинцы, и не проводят связь с Западом. Потому что если заявить, что это сделали западные спецслужбы или западным оружием, то каким-то образом нужно отвечать в их сторону. С одной стороны, у них есть, конечно, возможности ответить вплоть до применения ядерного оружия. Но это не те возможности, к которым они хотят прибегать и провоцировать открытую войну с Западом. Что они будут делать? Наверное, пытаться атаковать какие-то цели в Украине. Сегодня мы будем наблюдать, как цепные псы пропаганды будут требовать, чтобы что-то произошло. Вы поставьте себя на место тех россиян, патриотов, которых ударили прямо в сердце их родины и публично унизили. Конечно, они сейчас потребуют каких то реакций. Чтобы этот бурлящий котел остудить, нужно демонстрировать какой-то успех. А что Россия может сделать? Использовать ядерное оружие или ударить по «центрам принятия решений»? Честно говоря, я думаю, если бы они были в состоянии ударить по ним, они бы уже это сделали.

— Ну и представляю, как перепугался Лукашенко сейчас. Он же там громко заявлял, что будет наносить удары по центр принятия решений. А тут на такое покусились, — заключает аналитик.

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