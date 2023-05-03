США объявили новый пакет помощи Украине 3.05.2023, 21:14

В него вошли ракеты Hydra 70 и боеприпасы.

США в среду, 3 мая, объявили о предоставлении нового вооружения Украине в рамках очередного пакета военной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Общая стоимость нового пакета помощи составит 300 млн долларов.

Украина впервые получит от США ракеты Hydra 70. В пакет также войдут артиллерийские и минометные боеприпасы, грузовики, тяжелая техника и запасные части.

Добавим, что Hydra 70 - это неуправляемые ракеты малой дальности, который запускаются с помощью авиации. Максимальная дальность огня составляет 10,5 км.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».