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США объявили новый пакет помощи Украине

  • 3.05.2023, 21:14
США объявили новый пакет помощи Украине

В него вошли ракеты Hydra 70 и боеприпасы.

США в среду, 3 мая, объявили о предоставлении нового вооружения Украине в рамках очередного пакета военной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Общая стоимость нового пакета помощи составит 300 млн долларов.

Украина впервые получит от США ракеты Hydra 70. В пакет также войдут артиллерийские и минометные боеприпасы, грузовики, тяжелая техника и запасные части.

Добавим, что Hydra 70 - это неуправляемые ракеты малой дальности, который запускаются с помощью авиации. Максимальная дальность огня составляет 10,5 км.

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