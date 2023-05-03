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В Солигорске посетитель клуба обиделся на охранника и чуть не сжег заведение вместе с посетителями

  • 3.05.2023, 21:54
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В Солигорске посетитель клуба обиделся на охранника и чуть не сжег заведение вместе с посетителями

Он зашел в заведение и начал лить горючее на пол.

В Солигорске задержали 39-летнего горожанина, который попытался сжечь ночной клуб. Детали инцидента 3 мая опубликовал приближенный к МВД телеграм-канал.

Мужчина отдыхал в одном из заведений города. После употребления значительного количества спиртного он начал вести себя вызывающе и охранник выпроводил его на улицу.

Солигорчанин обиделся и через некоторое время вернулся с бутылкой бензина. Он зашел в заведение и начал лить горючее на пол.

Житель Солигорска (на фото в красном квадрате) поднимает бутылку с горючим, чтобы вылить на пол заведения. Май 2023 года. Скриншот видео

Работники клуба задержали нарушителя и нажали тревожную кнопку. Прибывший наряд доставил дебошира в отдел.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за угрозу умышленного уничтожения имущества общеопасным способом.

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