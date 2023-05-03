Как быстро почистить картофель без ножа и овощечистки 3 3.05.2023, 22:22

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Скорее всего, вы даже не подозревали, что так можно.

Чистить картошку ножом или овощечисткой долго и не так уж просто, поэтому такие способы устраивают не всех. Рассказываем, чем можно их заменить.

Контрастная ванна

Для этого способа вам понадобится две емкости: одна с горячей, другая с очень холодной водой или льдом. По очереди опускайте клубни в кипяток и ледяную воду: после таких контрастных ванн кожура легко сойдет с овоща. Однако такой способ больше подходит для молодого картофеля, но и со старым можно провести такой эксперимент.

Металлической губкой или ершиком

Такой лайфхак часто использовали в советских детских садах и пионерлагерях. Клубни бросали в ведро, в дрель вставляли обрезанный новый ершик, включали инструмент и быстро вращающейся насадкой очищали кожуру. Однако, если выбрали такой способ, лучше все-таки по окончании осмотреть каждый клубень и протереть металлической губкой для мытья посуды, чтобы сошла точно вся кожура.

Солью

Возьмите несколько промытых клубней и положите их в пакет. Туда же насыпьте 4-5 ложек соли. Помните пакет руками, встряхните его несколько раз. После такого картофелины должны очиститься, и вам останется их только промыть.

Перчатками для чистки картофеля и овощей

Если вы предпочитаете более современные методы, то вам подойдут специальные перчатки для чистки картофеля. Как правило, они изготовлены из прочного нейлона и спандекса, которые образуют абразивный слой. Наденьте их и под струей проточной воды потрите каждую картофелину, чтобы аккуратно снять кожуру.

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