В Украине создали бронетранспортер БТР-Т на базе танка Т-64
- 3.05.2023, 22:25
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Видео.
В районе Бахмута была замечена необычная машина на базе украинского танка Т-64. Как выяснилось, это БТР-Т, который производится на предприятии. Как рассказал командир рембата из 93-й «Холодноярской» бригады, машину они получили с завода.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с новейшей украинской техникой опубликовал блогер Андри Бабичев.
Как рассказал военный, БТР выполняет транспортную функцию. В десантное отделение вмещается 8 бойцов в экипировке.
«Это украинская разработка, довольно-таки неплохая. Где-то есть свои нюансы, но у любой техники они есть. Очень сильно выручает. Пехота довольна», — говорит военный.