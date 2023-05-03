В Украине создали бронетранспортер БТР-Т на базе танка Т-64 3.05.2023, 22:25

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Видео.

В районе Бахмута была замечена необычная машина на базе украинского танка Т-64. Как выяснилось, это БТР-Т, который производится на предприятии. Как рассказал командир рембата из 93-й «Холодноярской» бригады, машину они получили с завода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с новейшей украинской техникой опубликовал блогер Андри Бабичев.

Как рассказал военный, БТР выполняет транспортную функцию. В десантное отделение вмещается 8 бойцов в экипировке.

«Это украинская разработка, довольно-таки неплохая. Где-то есть свои нюансы, но у любой техники они есть. Очень сильно выручает. Пехота довольна», — говорит военный.

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