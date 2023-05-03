Квартал в центре Гомеля уже месяц сидит без воды 1 3.05.2023, 23:04

У коммунальников «ничего не получалось» с этим сделать.

Почти полсотни домов в центре Гомеля на месяц остались без воды из-за аварии на водопроводе. Сначала починить трубу мешал паводок, а потом, как жаловались люди, рабочие просто не могли справиться с проблемой. Что там происходит и когда обещают дать воду, рассказали в сюжете «Беларусь 4 Гомель».

Еще в начале апреля в центральном гомельском микрорайоне Монастырек прорвало водопровод, и с тех пор жители 47 домов остались отрезанными от центрального водоснабжения. Чтобы набрать питьевой воды, им приходится ходить на колонку за два километра.

Оперативно сделать ремонт у сотрудников «Гомельводоканала» не вышло — объясняют, что из-за паводка. После того как вода отступила, коммунальники взялись за дело снова, но и тут их попытки ни к чему не привели.

— Никому нет дела. Водоканал приедет — двадцать минут постояли и уехали. Не получается ничего у них! — жалуются люди.

Из-за аварии в домах также перестало работать отопление, а паводок в довершение всего оставил после себя сырые подвалы и мусор. Его тоже никто не убирает.

Один из местных жителей уверен, что справиться с ситуацией можно было намного быстрее:

— Люди, имеющие многолетний опыт, не выполнили в первый же день эту работу. Даже не имея специального образования, можно понять, что просто так копать яму, где идут грунтовые воды, не имеет никакой целесообразности. И они (коммунальники. — Прим. ред.) целый день этим занимались! При этом не были соблюдены определенные технологии.

Сейчас специалисты отводят воду с места аварии с помощью специального оборудования. Потом собираются экскаватором докопаться до поврежденной трубы, чтобы отремонтировать ее. Устранить поломку обещают до конца текущей недели.

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