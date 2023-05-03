«Рабочее место у меня шикарное» 3.05.2023, 23:28

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Будни тестировщика носков — в Mark Formelle развили завирусившуюся тему.

Mark Formelle не отпускает тему тестировщика носков, которая хорошо завирусилась в интернете. Помните, 23 февраля компания объявила о работе мечты? Мол, ищут мужчину, готового тестировать носки. Зарплата — до 2000 рублей в зависимости от квалификации. Похоже, вакансия закрыта: работодатель рассказал в TikTok, как проходят офисные будни тестировщика, передает «Онлайнер».

Требования к соискателю предъявляли такие: опыт работы в модной индустрии не меньше года, жизненный опыт и богатое чувство юмора.

На вопросы журналиста в марте в Mark Formelle уверяли: все серьезно. Теперь в компании развили тему.

В ролике с шуточным видеорядом парень поясняет, в чем заключается его работа как тестировщика.

«Прихожу я в офис, как и все, к девяти. А рабочее место у меня шикарное. Можно сказать, что у меня даже свой кабинет, — показывает примерочную. — Только пришел — уже зовут на примерку».

Помимо собственно тестирования, в задачах — контроль качества на производстве.

«И вообще, я ценный специалист с плотным графиком. Единственный минус: у меня столько носков, что даже дарить уже нечего», — сообщает герой видео.

Впрочем, лучше сами посмотрите. Да, рекламная кампания, но ведь креативно.

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