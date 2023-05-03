ВСУ с помощью УР-77 «Метеорит» устроили оккупантам настоящий армагеддон 3.05.2023, 23:37

2,930

Видеофакт.

Украинские военные показали зачистку посадки от российских захватчиков с помощью самоходной легкобронированной гусеничной установки разминирования УР-77 «Метеорит». Отработали военные по вражеским позициям вблизи села Озеряновка Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео слаженной работы бойцов опубликовали в соцсети. Судя по обнародованным кадрам, ВСУ устроили оккупантам настоящий армагедон, выжить после которого практически нереально.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».