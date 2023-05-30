В Украине перенесли День победы на 8 мая 30.05.2023, 2:39

Этот день объявляется в стране выходным.

Верховная рада Украины в понедельник, 29 мая, приняла законопроект, устанавливающий 8 мая как День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Этот день объявляется в стране выходным. Законопроект поддержали 317 депутатов, против выступил только один, еще 35 человек не голосовали. С 2015 года в Украине 9 мая официально отмечался День победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 8 мая — День памяти и примирения.

Перенести празднование победы над нацизмом предложил президент Владимир Зеленский. Выступая с речью ко Дню победы в 2023 году, он отметил, что «именно 8 мая величие победы над нацизмом вспоминает большинство народов мира», и что «это чистая история, без идеологических примесей». Тогда же Зеленский подписал указ о том, что 9 мая в Украине «вместе со всей свободной Европой» будут отмечать День Европы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».