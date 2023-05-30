Российский историк «уничтожил» Путина 2 30.05.2023, 7:43

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Ученый из Поволжья опубликовал сильное видео.

Историк РФ уничтожил Путина ответом, была ли Украина в XVII веке Глава Конституционного суда Валерий Зорькин показал Владимиру Путину карту XVII века, где оба не смогли увидеть надпись «Украина – земля казаков».

23 мая Владимир Путин после тщательного изучения французской карты XVII века сделал заявление, подтвердившее, что у президента РФ есть проблемы со здоровьем, передает dialog.ua.

Дело в том, что 70-летний глава Кремля не увидел на бумаге надпись «Украина – земля казаков» и поспешил сделать вывод, что нашей страны никогда не существовало.

Однако российский историк из Поволжья решил записать видеоответ, который «умножил на ноль» остатки авторитета Путина.

«Даже если б не было Украины, неужели из Парижа было виднее в XVII веке, что там, в степях над Черным морем, есть? Что за страна такая – Украина? А самое главное даже не в этом... - начал свою речь историк. - У меня вопрос как у советского историка к этим двум недоучкам: а с кем тогда, простите, в 1654 году Московское царство объединялось на Переяславской раде? Ась? А это ж XVII век, друзья мои. 1654 год. То самое время, за которое Зорькин притащил якобы французскую карту и говорит: «Нету Украины!» Да там и России нету, там Московия написано».

При этом гражданин России предложил принять вариант Путина и вернуть все, как было указано на карте, которую президент РФ так был рад видеть: «Московия вместо Россия, и мы, Поволжье, отделяемся от этой проклятой Московии и вместе с Украиной –землей казаков - объявляем независимость, идем походом и дань с них за 500 лет с процентами берем».

Историк отметил, что несколько веков назад Украина называлась Киевской Русью, что в принципе не является секретом даже для учеников младших классов, однако в XVIII веке название украли. Теперь же приличные люди не хотят иметь ничего общего с теми, кто считает себя потомками московитов.

«Лучше мы будем умирать за свободу Украины. Это нормальная страна, и говорят там на нормальном языке, в том числе русском, не считают, что их страны в XVII веке не было, - возмутился россиянин. - Да пошли бы они (Путин и его команда – ред.) лесом, а еще лучше – вслед за русским военным кораблем. Украина была, есть и будет».

Стоит отметить, на карте, которую Зорькин демонстрировал Путину, Крым обозначен как территория Малой Тартарии, а земля, где был основан Санкт-Петербург, указана как часть Швеции. До этого ученикам 6-го класса в российских школах выдали учебники по истории, где нет термина «Киевская Русь».

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