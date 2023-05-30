«Работая в найме, ты поклоняешься дяде-тете» 3 30.05.2023, 8:15

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Белоруска «в расцвете сил» ушла от «дяди» и открыла свой успешный бизнес.

Кристине 27, она живет в Быхове и называет себя обычной белоруской в полном расцвете сил. Тем честнее будет ее история, ведь Кристина — селфмейд-ресторатор из глубинки. В один — теперь уже очевидно замечательный — момент, наевшись работы в найме и устав от декрета, она решила, что надо попробовать работать на себя. А дальше жизнь не могла оставаться прежней, пишет onliner.by.

Потолок

Быхов — милый городок, прошедший в своем прошлом через войны, осады и годы лихолетья. Неспешно-сонный теперь, он убаюкивает и расставляет по местам, как любой райцентр, и выскочек, и зазнаек, и скромняг. Автостанция, продмаг, еще один магазин, банк, РУВД, площадь, больница, развалины замка — здесь очень простая система координат. Кристина родилась в ней и выросла, приняв правила на уровне ДНК.

Лето, пока родители вкалывали, проводила у бабушки в огороде. Поступила в колледж, выбрала жизненную специальность — техник-технолог (с акцентом на повара).

— На третьем курсе началась практика. Мы с подружкой нашли место в клубе «Метро». Он закрыт, к сожалению, давным-давно. И по деньгам, и по опыту это было круто. Именно там меня научили делать суши. А потом я пошла поваром в «Соседи». Любовь к пицце там и началась.

В сетевом магазине работать престижно. Но скучно. Прошло пять лет. Ребенок, декрет, «вышка» в Могилевском университете (со специальностью инженера-технолога) — Кристина продолжала все делать правильно. Но чего-то не хватало.

— Наверное, ощущения развития. Обычно как: в организации есть повар, завпроизводством, старший технолог. Есть карьерный путь. Но не в таком маленьком городе. В маленьком городе для такого пути не хватает масштабов. А еще имеются свои потолки по зарплатам. Если ты живешь в райцентре, то зарплату больше, чем в Могилеве, тебе точно не поставят, что бы ни случилось. Есть, скажем, 1200 рублей — и точка.

Такие штуки случаются не только в маленьких городках, да и в корпорациях есть потолки, но ощущение стагнации Кристину не вдохновляло. Попробовала поменять работу, устроилась на колбасный завод, но мало что изменилось, да и график не устроил. Перевели в ночь — а это совсем никуда, ведь маленький ребенок. Но в найме выбирать не приходится.

Попробовала посидеть с ребенком в декрете дома, а там своя рутина: четыре стены, садик, площадка… И тогда возникла идея.

— Разве я не смогу делать то же, что делала, работая в компании? Смогу! И я открыла пиццерию. Страшно было, жуть. Но была и помощь со стороны близких. Муж поддержал финансово.

Быхову не хватало красок и огня — Кристина дала городу «Пеперони» и «Везувий». Дело пошло.

Математика

Кристина говорит, что получила от государства субсидию — что-то около трех с копейками тысяч белорусских рублей. Деньги дали под бизнес-план.

Общие вложения на старте оказались следующими: «плюс-минус 12 тыс. условных единиц».

Самое дорогое вложение — оборудование. «Рисоварка стоит не одну тысячу рублей, ведь если брать, то брать качественную, — перечисляет девушка. — Печь — 3 тыс., холодильники — не так дорого. А вот холодильная витрина — 1,5—2 тыс., тестораскаточная и тестомесильная машины — примерно по столько же. И сам рецепт, за который отдала $700. Рецепт теста по граммам с прошлой работы я знала, но хотелось чего-то непохожего».

«Непросто было найти помещение, но мне повезло. На все про все ушло пять месяцев. И вот я открылась».

«Больше никакого найма. Точно. Никогда»

Кристина готовит больше десяти видов пиццы, крутит суши, в меню есть фри и луковые кольца — все, что может захотеть не избалованный приложениями с доставкой житель маленького городка.

— Людей было много в первый день, — вспоминает девушка. — Половина Быхова побывала на открытии. И за первый день работы я получила выручки больше, чем за месяц в найме.

Спрашиваю про разницу: кроме цифр, в чем она?

— Работая в найме, ты поклоняешься дяде-тете. Надо сдавать отчеты вовремя. Где-то кто-то другой «накосячил» — отвечаешь и ты. Работая на себя, принимаешь ответственность лишь за себя. Захотел выходной — пожалуйста, выходной. Не вышел на работу — тебя никто не уволит.

Да, бывает, у меня выручка может и 100 рублей в день выйти. А через два дня — уже 1000. И как-то все усредняется. Если в найме ты знаешь, что больше 1200 не выйдет, то здесь я понимаю, что у меня будет в три или четыре раза больше.

При этом придется, сгорбившись, катать тесто день за днем, но уж когда это личный выбор, то и чувствуется все иначе.

— Не дай бог, конечно, но, если что-то не срастется и придется закрыться, в наем я точно не вернусь, — уверена на 100% Кристина. — Хендмейд, что-то буду руками делать — но только не в наем!

Советы от Кристины для тех, кто хочет рискнуть и уйти в свое дело

Поставить перед собой цель и идти к ней.

Не начинать, если нет адекватного стартового капитала. Будьте реалистами, без обид.

Уметь, знать, иметь практику. Теоретикам вход запрещен.

Любить то, чем занимаешься.

— Приготовите блинчик с угрюмым лицом — он будет невкусным. А с улыбкой — совсем другое, — рассуждает она. И улыбается своим покупателям.

— Я люблю свою работу! Серьезно. Мне нравится, когда говорят: «Такая классная пицца, а дай я другую попробую тоже». Это же здорово! И деньги — неплохая прибавка ко всему.

Реалист

Кристина — реалист.

— Масштабное кафе со столиками? Вряд ли это формат для маленького города. Молодежь разъезжается, а люди в возрасте, даже мои родители, десять раз подумают, идти за пиццей или лучше эти 20—30 рублей внучке дать.

Уехать в Минск? В Минске таких, как я, миллион и одна тысяча. Но если уж уезжать и все перевозить, то я бы поехала в Гродно.

Начав работать на себя, Кристина вдруг заметила, что снова становится рабыней графика — теперь собственного. Поэтому она как можно больше времени хочет проводить с семьей.

— О чем я мечтаю? Чтобы были здоровы родители. Вся семья. И очень хочу купить дочке квартиру. Чтобы она не ждала ничего и не зависела ни от кого.

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