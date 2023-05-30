Российские военные бегут из Кременной
- 30.05.2023, 8:22
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Началась срочная эвакуация документов.
Российские оккупанты вывозят документы из города Кременная Луганской области. Это может свидетельствовать о вероятной «эвакуации» с территорий Луганщины, которая находится под контролем РФ.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Вывезенные документы принадлежат местным государственным учреждениям.
«Россияне вывозят во временно оккупированный Луганск документацию из государственных учреждений Кременной», – говорится в сообщении.
В источнике также выразили благодарность подполью, которое и передает всю информацию о движениях и намерениях российских оккупантов на временно захваченных территориях.