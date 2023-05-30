Российские военные бегут из Кременной 30.05.2023, 8:22

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Началась срочная эвакуация документов.

Российские оккупанты вывозят документы из города Кременная Луганской области. Это может свидетельствовать о вероятной «эвакуации» с территорий Луганщины, которая находится под контролем РФ.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Вывезенные документы принадлежат местным государственным учреждениям.

«Россияне вывозят во временно оккупированный Луганск документацию из государственных учреждений Кременной», – говорится в сообщении.

В источнике также выразили благодарность подполью, которое и передает всю информацию о движениях и намерениях российских оккупантов на временно захваченных территориях.

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