«Услышав, что живу и работаю в Вильнюсе, пригласили в комнату на разговор» 30.05.2023, 8:32

4,240

Что спрашивают и смотрят в телефонах «люди в штатском» на белорусской границе.

Уже не первый месяц на границе Беларуси проходят выборочные нетипичные проверки: людей допрашивают силовики в штатском, проверяют телефоны, досматривают вещи. Больше всего проверок — на границе с Литвой и Польшей (но контроль ужесточен и в минском аэропорту, и на границе с Россией).

Журналисты zerkalo.io собрали в один текст всю известную информацию: кого чаще всего допрашивают, какие вопросы задают, что смотрят в телефоне.

Когда начались усиленные проверки на границе и с чем были связаны

О первых случаях массовых дополнительных проверок и допросов на границе с Литвой и Польшей стало известно в конце февраля — начале марте текущего года. Как раз после подрыва российского самолета на аэродроме в Мачулищах.

После этого было еще два коротких периода, когда силовики особенно активно досматривали людей на границе. В конце марта, когда КГБ сообщил, что пресек теракт в Гродно. Тогда сотрудники КГБ проверяли белорусов, выезжающих через пункт пропуска «Козловичи». А также в начале мая, когда председатель КГБ Иван Тертель сообщил о еще одной предотвращенной попытке теракта — в преддверии 9 Мая. Уже тогда белорусов допрашивали на границе люди в штатском.

По сообщениям читателей «Зеркала», выборочные обыски и допросы на границе с тех пор не прекращаются, но уже не имеют массового характера. После проверки паспортов могут пригласить «на беседу» одного или нескольких пассажиров автобуса или маршрутки.

Кто в зоне риска?

Можно выделить три группы людей, к которым силовики проявляют повышенный интерес при пересечении границы с Литвой и Польшей (как на въезд, так и на выезд).

Люди, которые привлекались по «политическим» статьям и числятся в базе «Беспорядки»

В ночь с 26 на 27 мая на литовско-белорусской границе допрашивали 69-летнюю Татьяну Зелко. Раньше она защищала права пенсионеров. В 2021-м КГБ провел обыск в ее квартире. По словам Татьяны, человек в штатском и сотрудник пограничной службы допрашивали ее полтора часа. Спрашивали об установленных на телефоне программах (телефона с собой у нее не было), связях с Украиной, целях поездки за границу.

Вопросы возникают к белорусам, которые числятся в базе «Беспорядки». Это специальная база, куда силовики заносят данные людей, которые привлекались по административным и уголовным статьям. В основном, в базе люди, которых задерживали по протестным статьям.

— Водитель автобуса при посадке предупредил, что «тем, кто участвовал в протестах, нужно идти на паспортный контроль в числе первых», потому что их дольше проверяют, — рассказывали читатели «Зеркала».

Люди, у которых есть ВНЖ или длительные визы стран ЕС

Под особым вниманием и белорусы, которые долго живут за границей. Так, буквально несколько дней назад в национальном аэропорту проверили мужчину, который вернулся в Беларусь спустя год отсутствия. Говорит, у него был ВНЖ другой страны. Его и еще десять человек отправили на «беседу».

С подобным столкнулся и молодой человек, который въезжал в страну через наземную границу 6 мая:

— На паспортном контроле белорусские пограничники спросили цель поездки — услышав, что живу и работаю в Вильнюсе, пригласили в комнату на разговор. Интересовались поездками за границу за последние 5 лет.

Вопросы у пограничников могут вызвать и наличие в паспорте долговременных виз в страны ЕС. Об этом «Зеркалу» рассказал один из читателей:

— Граница с Литвой. Конец мая. Ехал один на автомобиле. На паспортном контроле увидели гуманитарную польскую визу, начали задавать вопросы: часто ли ездите в Польшу, зачем виза такая? Затем паспортист вызвал сотрудника званием постарше. Допрос проводил пограничник. Он предварительно набрал кому-то и сказал, что сам может провести допрос. Упомянул «польскую визу типа 21» (на польских гуманитарных национальных визах есть пометка: «цель выдачи — 21». — Прим. ред.).

Еще один читатель предполагает, что его брата могли вызвать на допрос на белорусско-литовской границе из-за двухлетней немецкой визы:

— Пограничники забрали у брата паспорт, отдали его людям в штатском. Попросили оставить вещи, взять телефон и пройти с ними. Допрашивали только его из 9−10 пассажиров маршрутки, хотя там было два молодых парня с немецким гражданством. Спрашивали, задерживали ли его. Проверяли паспорт в какой-то базе.

Украинцы, которые живут в Беларуси, а также их родственники

Особое внимание белорусские пограничники стали уделять и гражданам Украины, которые едут в Беларусь из ЕС. Допросы украинцев и их родственников начались еще в прошлом году. Например, осенью в такую ситуацию попал Андрей, который женат на украинке. По дороге из Польши пограничники увидели ВНЖ жены и устроили ему допрос. По словам Андрея, в марте пограничники допрашивали и его украинскую родственницу — сестру жены.

Читатель «Зеркала», который ехал из Польши в конце мая, рассказал, что из всех пассажиров его автобуса на допрос отправили только двух украинок. Они вернулись в автобус спустя полчаса «с дрожащими руками».

Кто проводит допросы?

Наши читатели говорят, что, как правило, «беседы» ведут люди в штатском, которые отказываются представиться, назвать место службы и звание. Иногда к ним присоединяются пограничники, а бывает, что делают это самостоятельно.

Что спрашивают?

О цели поездки в Беларусь: «зачем едете?», «почему так долго не были в стране?».

О жизни в других странах (особенно о Польше) «есть ли у вас вид на жительство?», «где лучше живется: в Беларуси или Польше?», «есть ли родственники за границей?», «с кем встречались за границей, обсуждали ли Беларусь?».

Об армии и спецслужбах: «служат ли знакомые или родные в иностранной полиции или армии?», «обращались ли к вам спецслужбы другой страны?», «вербовали ли вас?», «если полк Калиновского войдет в Беларусь, вы будете радоваться?».

Об Украине: «есть ли родные в Украине?», «какова цель прошлых поездок в Украину?», «служат ли знакомые в ВСУ?», «помогаете ВСУ?», «что знаете о передвижении военной техники?».

Об участии в протестах в 2020 году: «за кого голосовали на выборах 2020 года?», «участвовали в протестах?», «задерживались?».

О финансах: «должны ли вы кому-то передать деньги в Беларуси?».

Как выглядит проверка телефонов

Все собеседники «Зеркала» описывают примерно одинаковый алгоритм проверки телефонов на границе: люди в штатском смотрят фото и список контактов, подписки на каналы в Telegram и Viber, наличие мессенджера Signal.

Отсутствие на телефоне Telegram может вызвать подозрение. Правозащитный центр «Весна» описывал случай белоруса, которого сняли с автобуса на границе с ЕС и задержали. Перед задержанием его заставили установить мессенджер, чтобы посмотреть старые подписки на каналы и чаты.

Также силовики могут качать из него информацию, подключаться к аккаунту в мессенджере, а также устанавливать на девайс чат-бот «Магнит» (о нем мы уже рассказывали) и другие программы.

Можно ли прочитать удаленное сообщение? Рассказываем о безопасности в телеграме и публикуем список чатов, в которых есть силовики

А ноутбуки смотрят?

Читатели «Зеркала» говорят, что силовиков интересуют, в основном, телефоны. Ноутбуки, как правило, в пункте пропуска не проверяют. Пока.

Таможня тоже пристально проверяет?

Да. К примеру, на минувших выходных после допроса автомобиль активистки Татьяны Зелко в пункте пропуска «Котловка» на белорусско-литовской границе досматривали шесть человек.

— Нашли даже то, что водитель не мог найти несколько месяцев под сиденьем машины. Более того, они выбрали все запечатанные вещи (например, кофе или пакеты с капсулами для стирки). И мы потянули все это на рентген — как бы я не запечатала что и туда… И только потом уже отправились домой, — отметила она.

У людей, попавших в базу «Беспорядки», скрупулезно досматривают личные вещи.

— Таможенник заглянул во все карманы рюкзака и кошелька. У моего брата, который не в базе, так дотошно личные вещи не смотрели, — говорит наш читатель, который пересекал границу в начале мая.

Сколько людей задержали после допросов на границе

Правозащитники из проекта «Правовая инициатива» называли цифру в 58 человек, которых задержали в 2022 году по возвращении в Беларусь после долгого пребывания за границей. Правда, они не уточняют, когда именно это произошло: прямо на границе или позже. Поэтому число задержаний после «бесед» с людьми в штатском в погранпунктах неизвестно. Но есть информация о как минимум двух случаях задержания после проверок на границе. Так, к примеру, после «бесед» на российской границе и проверки телефона задержали музыкантов группы faceOFF. Их отправили на «сутки».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».