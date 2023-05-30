Нервы сдают: Скабееву «разорвало» в прямом эфире 30.05.2023, 8:38

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Слова Залужного глубоко поразили пропагандистку.

Слова Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что украинцам нужно во что бы то ни стало уничтожить врага, иначе они будут уничтожены сами, глубоко поразили российских пропагандистов.

Ольгу Скабееву просто разорвало от подобных слов и она в эфире пропагандистского канала их активно комментировала. На это обратила внимание ведущая «24 канала» Анастасия Норицина.

«К черту договоренности»

Один из гостей программы российской пропагандистки отметил, что Великобритания, имея ракеты Storm Shadow дальностью 1500 км, передают Украине такие же ракеты, но с дальностью 290 км. Потому что они придерживаются договора о неиспользовании оружия, которое имеется на вооружении страны.

Однако эти слова вывели Скабееву из себя. Она возмутилась, мол, западные страны не соблюдают никаких договоренностей.

«Между тем, что они заявляют, и тем, что они в итоге сделают, большая разница. Например, «в рамках договора» ударили по Кремлю и обстреливают Шебекино», – подчеркнула прокремлевская ведущая.

Однако гость возразил ей, отметив, что обстрелы Шебекино это может быть ответ на удары россиян ракетами и БпЛА по территории Украины.

На это Скабеева нервно ответила, что «к черту любые договоренности» с Украиной и Западом, который якобы хочет «разделить Россию».

Норицина отметила, что действительно между Украиной и Россией не может быть никаких договоренностей. Однако Скабееву беспокоит, что жители Белгородской и других областей России, в которых раздается «хлопок», подумают о возможности их существования.

«А вы не думали, как украинцы живут каждый день под ракетными обстрелами России, под ночными атаками? Поэтому ни о каких договоренностях речь не может идти вообще», - подчеркнула украинская телеведущая.

«Хлопки» в Шебекино

В Белгородской области, в городе Шебекино, 29 мая местные жители слышали мощные взрывы. После этого над городом появился дым от пожаров. А еще наблюдалось частичное отсутствие электроснабжения и перебои со связью.

Также 27 мая в Шебекино в результате «хлопка» возникло возгорание одного из предприятий города – завода «Химтек». По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате пожара погиб охранник предприятия. Еще 3 человека получили травмы, 2 из них госпитализировали. В то же время, часть Шебекинского района осталась без света.

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