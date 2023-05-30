ВЧК-ОГПУ: Атака дронов вызвала панику в руководстве Москвы

ВЧК-ОГПУ: Атака дронов вызвала панику в руководстве Москвы7
- 30.05.2023, 9:52
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В столице РФ введен план «Тайфун».
Источник ВЧК-ОГПУ сообщает, что из утренней атаки БПЛА в Москве и Московской области всерьез обсуждался вопрос о введении чрезвычайной ситуации.
Так, из-за атаки дронов в ЮЗАО И ТиНАО в МВД был введен сигнал «Тайфун» (сбор личного состава, привлекаемого к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Как и сообщал ВЧК-ОГПУ, активность БПЛА в районе Рублевки вышла на максимальный уровень — там потерпели крушение сразу несколько аппаратов.
Источник ВЧК-ОГПУ также сообщил об экстренном сборе сотрудников полиции в Московской области. Всех, кто должен был заступить сегодня на службу подняли по тревоге на час раньше и приказали явиться в отделы.