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ВЧК-ОГПУ: Атака дронов вызвала панику в руководстве Москвы

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  • 30.05.2023, 9:52
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ВЧК-ОГПУ: Атака дронов вызвала панику в руководстве Москвы

В столице РФ введен план «Тайфун».

Источник ВЧК-ОГПУ сообщает, что из утренней атаки БПЛА в Москве и Московской области всерьез обсуждался вопрос о введении чрезвычайной ситуации.

Так, из-за атаки дронов в ЮЗАО И ТиНАО в МВД был введен сигнал «Тайфун» (сбор личного состава, привлекаемого к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Как и сообщал ВЧК-ОГПУ, активность БПЛА в районе Рублевки вышла на максимальный уровень — там потерпели крушение сразу несколько аппаратов.

Источник ВЧК-ОГПУ также сообщил об экстренном сборе сотрудников полиции в Московской области. Всех, кто должен был заступить сегодня на службу подняли по тревоге на час раньше и приказали явиться в отделы. 

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