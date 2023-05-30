Путину осталось недолго? Александр Вильчинский, «Эспрессо»

30.05.2023, 10:22

5,566

Александр Вильчинский

А рикошетом и Луке достанется.

Своей угрозой передислокации и размещения ядерного оружия в Беларуси Путин на самом деле перешел ту границу, из-за которой уже не возвращаются, по крайней мере живыми.

Он, как оказалось, настолько убогий – неужели действительно прогрессирует болезнь Паркинсона или это просто врожденная тупость, что даже не способен просчитать и учесть печальный опыт своих предшественников, Сталина и Хрущева.

Ведь как только эти двое, каждый в свое время, попытались играть в ядерные игры, то есть сознательно ставить человечество на грань уничтожения, как будто бы вмешалась какая-то высшая сила, и после этого они у власти уже долго не продержались. Сталин вообще, стоило ему только заикнуться о возможности использования ядерной бомбы в корейской войне, как скоро уже умирал на полу в собственной моче, очевидно, другого варианта его устранения просто не существовало. Поговаривают, что роль «высшей силы» тогда сыграли его верные соратники. Ну а Хрущев после спровоцированного им же так называемого Карибского кризиса, когда мир стоял на грани ядерной войны, тоже вскоре лишился власти, хотя потом еще немного ощутил себя пенсионером союзного значения. И в этом случае так же без верных соратников не обошлось… У Путина также верных соратников хватает, хотя спокойная старость ему вряд ли светит. Он уже и так военный преступник и, очевидно, жив, только пока на троне.

Я далек от веры в теорию всемирного заговора или какой-то тайный план группы влиятельных людей или организаций против нарушителей ядерного статус-кво – здесь скорее всего просто действует главный закон кармы. То есть все, что ты излучаешь во Вселенную, вернется к тебе бумерангом. Хочется верить, что плешивому диктатору осталось ждать не так уж долго, а рикошетом и Луке достанется.

А может, с него и начнет?

Александр Вильчинский, «Эспрессо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».