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Экс-сотрудник системы образования о скандале с ЦЭ: Может быть социальный взрыв

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  • 30.05.2023, 10:33
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Экс-сотрудник системы образования о скандале с ЦЭ: Может быть социальный взрыв

Выпускники очень остро реагируют на ситуацию.

— Мы правильно понимаем, что перевод на 100-балльную систему не сработал? — поинтересовалось «Еврорадио» у бывшего сотрудника системы образования, пожелавшего остаться неизвестным. Такой вопрос вызвала волна возмущения и шуток, которые оставляют в социальных сетях белорусские выпускники, обсуждая результаты централизованных экзаменов.

Одни уже собираются в армию, другие прикидывают, куда можно пойти работать без высшего образования в 17 лет, и все вместе клянут директора РИКЗ Юрия Миксюка с его системой оценки знаний.

Что происходит и к чему это может привести?

— Все на самом деле очень просто, — отвечает эксперт. — Не сработала система фальсификации результатов оценки уровня образованности учащихся. Я думаю, РИКЗ сделал это намеренно. У него была задача — скрыть проблемы, которые есть в системе образования. К сожалению, у многих белорусских школьников не хватает знаний, чтобы получить положительные оценки. Поэтому РИКЗ надо было в очередной раз обмануть всех и сказать, что все хорошо.

Мне кажется, что программисты попытались что-то подкрутить, а с учетом того, что на централизованном экзамене убрали задания пятого уровня, им нужно было специально подправить код. Произошла ошибка: одно на одно наложилось, и система не сработала.

В первую очередь это коснулось тех, кто серьезно относился к знаниям и готовился к экзаменам. Их результаты будут очень низкими.

При этом перевести систему не так и сложно: это как перевести евро в доллары. Все понимают, как это делается, но в чужом программном коде разобраться трудно.

Будет очень интересно наблюдать, как там начнут оправдываться, как сегодня проведут бессонную ночь, чтобы завтра сделать официальное заявление.

— Как, по вашему мнению, будет выкручиваться система и чем эта история закончится?

— Мне кажется, начнут искать виновных. Думаю, это будут яйцеголовые айтишники, допустившие ошибки. Ведь получается, что они отвечают за результат: переводят методики обмана в цифровой формат, чтобы результаты считались. Мне кажется, что крайних найдут. Может, какой-нибудь Миксюк уйдет на пенсию, но и это не факт. Им нужно обеспечить стабильный прием.

Они что-то сделают, что-то откатают назад. Пока они выбрали позицию: «Это не мы, а все, что пишут в сети, — это фейки». Сложно прогнозировать, тут как с ситуацией, когда Лукашенко исчезает с радаров, а его пул пишет, что он работает с документами... четвертый день.

— В соцсетях видно, как эта ситуация возмущает молодежь. Ученики, не скрывая эмоций, клянут систему образования и все, что с ней связано…

— Я не знаю, что они будут делать. В таком возрасте у тебя очень обостренное чувство справедливости. Понятно, что вся эта ситуация причинила молодежи большую обиду. Ученикам больно, и что будет дальше — неизвестно. Вы сами видите, как они реагируют в сети, что говорят и о чем пишут. Это может быть настоящий социальный взрыв.

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