В Беларуси изменили правила содержания в СИЗО 4 30.05.2023, 10:39

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Опубликовано постановление МВД.

Министерство внутренних дел Беларуси изменило правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы МВД. Это предусмотрено постановлением ведомства, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.

Документом прописывается, что теперь дежурный помощник в СИЗО еще и устанавливает личность принятых в изолятор.

В распорядке дня уточнено, что к времени туалета теперь относится и использование бритвенных станков.

Добавлено, что после медосвидетельствования должны выдаваться не только постельные принадлежности, но и кружка. Уточнено, что при необходимости выдается одежда «по сезону». Ранее сезонность не указывалась.

В разделе о материально-бытовом обеспечении содержащихся под стражей миски заменили на тарелки, дополнили, что «тарелки и ложка выдаются на время приема пищи». Прописано, что хозяйственное мыло «выдается из расчета 200 граммов на санитарный узел в месяц».

Прописаны интернет-магазины СИЗО, которыми могут пользоваться родственники и близкие. Приобретенные там товары теперь «выдаются ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней». Выдача допускается не позднее следующего рабочего дня после оформления. Исключен пункт о том, что не допускается ограничение веса передач для несовершеннолетних, страдающих тяжелыми заболеваниями, а также беременных и имеющих при себе детей в возрасте до трех лет.

Перечень разрешенных предметов был изменен. Так, «бритвы безопасные разового пользования» заменили словами «безопасные бритвенные станки без сменных лезвий». Уточнено, что «бритвенные станки выдаются в камеру для кратковременного пользования на время, установленное распорядком дня».

Кроме того, «доставка блюд из столовой для персонала следственного изолятора» исключена из перечня платных услуг.

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