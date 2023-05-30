Симоньян рассказала, почему ПВО России не может сбить украинские беспилотники 3 30.05.2023, 10:46

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Маргарита Симоньян

Пропагандистка поспорила с депутатом Госдумы РФ Гурулевым.

Главная пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян в эфире своего коллеги Владимира Соловьева объяснила россиянам, почему хваленая ПВО РФ не может сбивать неизвестные дроны, атакующие города на расстоянии сотен километров от линии фронта, сообщает dialog.ua.

«Нам говорят и эксперты, и действующие представители Министерства обороны - эти беспилотники летят очень далеко, и наши ПВО их сбивать не могут, потому что ПВО рассчитаны на что-то более громоздкое, тяжелое. Беспилотники, которые долетали у нас и до Самары, и до Туапсе, - это все с территории Украины», - заявила она, отметив, что внутри РФ «полно ДРГ».

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев возразил ей: ПВО способна уничтожать беспилотники, которые стали пролетать 300 и 500 км внутри РФ.

По его версии, Центральная часть России надежно прикрыта средствами противовоздушной обороны, поэтому БПЛА якобы не долетают до цели.

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