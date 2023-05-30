Как Лукашенко разозлил Токаева своей шуткой 3 30.05.2023, 10:50

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Касым-Жомарт Токаев

Астана задумалась о целесообразности ЕАЭС.

Лукашенко в интервью российскому телевидению о готовности расширить «союз» на Казахстан, включая ядерный арсенал России. Данное заявление получило немедленную реакцию Касым-Жомарта Токаева, на то есть серьезные причины, пишет казахстанский политолог Куат Домбай для сайта exclusive.kz.

«Президент Казахстана расценил резонансное заявление Лукашенко, получившее широкое освещение в западных СМИ, как «шутку», и во избежание каких-либо кривотолков ясно обозначил отсутствие намерения у Казахстана вступать в подобный союз и твердую приверженность страны своим обязательствам по безъядерному статусу.

Следует понимать обеспокоенность Запада, где на фоне недавно заключеного между Москвой и Минском соглашения о размещении ядерного оружия на территории Беларуси (даже при заверении о контроле за арсеналом со стороны ВС России) – де факто это является ядерной эскалацией и подобное действие можно трактовать как распространение ядерного оружия, что в корне противоречит позиции и мировоззрению Казахстана. Именно поэтому заявление Лукашенко получило незамедлительную реакцию с нашей стороны – на фоне напряженности между Западом и Россией любые подобные заявления могут быть неоднозначно расценены и иметь весьма нежелательные последствия», — пишет политолог из Казахстана.

Куат Домбай считает, что заявления Токаева стоит рассматривать в контексте проведенного Китаем саммита глав центральноазиатских стран:

«Эта планы, по мере их реализации, безусловно выводят Поднебесную в торгового лидера для стран всей Центральной Азии. Это может стать историческим ренессансом Великого Шелкового пути как важнейшей тороговой артерии между Востоком и Западом».

«Слова Токаева о наличии концептуальных проблем «союзного государства» Беларуси и России для ЕАЭС и необходимости разрешения этой коллизии – повод для начала уже официальной дискуссии о целесообразности дальнейшей интеграции. Тем более в свете угрозы введения вторичных санкций в рамках 11-го пакета, рассматриваемых ЕС последние три недели, и которые будут иметь весьма пагубные последствия для инвестиционного климата Казахстана и других стран.

Конечно, в целом, возможно сам тренд усиления сотрудничества центрально-азиатских стран с Китаем может беспокоить ось Москва-Минск, и именно это послужило основанием для опасной «шутки» Лукашенко по поводу расширения союзничества с Астаной. Однако, в каждой доле шутки, как водится, может быть и доля медвежьей услуги, что и вызвало незамедлительную реакцию казахстанского лидера. А значит, у участников ЕАЭС все более разные взгляды на его перспективы развития», — резюмирует политолог.

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