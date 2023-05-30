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Ставка выросла

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  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 30.05.2023, 10:57
  • 2,806
Ставка выросла

Железная дорога между Беларусью и Польшей может остановиться «до особого распоряжения».

Польша продолжает давление на хунту синепалого синегуба. Закрытие границы для перецепки еще больше усложнит торговлю и ударит по карманам режимных любителей контрабаса. Но пока еще возможен перегруз на приграничных терминалах. Это более сложная операция, а значит владельцы этой инфраструктуры от «Белтаможсервиса» до прикорытных любителей логистики также ощутят на себе потери от снижения оборота.

Чем ответят в Минске, пока не знаем. Но все предыдущие ассиметричные ответы приводили к еще большим потерям самой хунты. Или к переделу рынка по торговле санкционкой.

Также введены и индивидуальные санкции в отношении компаний и отдельных лиц. Анализ списков позволяет сделать вывод, что это достаточно давняя заготовка. Времен 2021 года, так как должности отдельных фигурантов указаны актуальными именно на весну-лето 2021 года. Заготовка лежала и ждала своего времени.

Очередное подтверждение, что решения по введению каких-либо ограничений являются не спонтанными или эмоциональными, а заранее подготовленными. Вводятся в действие, когда иные аргументы не срабатывают. Хотя, на наш взгляд, это все еще нарезание салями тонкими кружочками.

Выход в данной ситуации там же, где и в прошлый раз. Только ставка подросла. Освобождение политзаключенных, борьба с контрабандой и нелегальной миграцией.

Тактическое ядерное оружие тоже на столе. Железная дорога может остановиться «до особого распоряжения». Тем более, что документы на ряд товаров все более липовые.

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