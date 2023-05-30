16-летний австралиец учится водить автомобиль на Lamborghini Aventador SV 1 30.05.2023, 11:01

За руль суперкара он сел сразу после школы.

На одной из оживленных трасс Мельбурна заметили Lamborghini Aventador SV с литерой «L» на корме. В Австралии такими табличками желтого цвета «маркируют» автомобили, в которых на водительском месте находится человек с ученическими правами (learner licence). Это первый документ, который выдают водителям после успешной сдачи теоретического экзамена. Водить с такими правами можно с 16 лет, но только в том случае если рядом сидит человек с полноценным водительским удостоверением (open licence). К стати, для их получения необходимо пройти все четыре этапа. А это занимает как минимум 4 года, пишет «Автоцентр».

Фото с «ученическим» Lamborghini вызвало негодование среди пользователей Facebook. По словам человека, выложившего его, управляющий суперкаром 16-летний парень в тот день закончил школу. И хотя он не сделал ничего плохого, некоторые раскритиковали владельца автомобиля написав, что 740-сильный суперкар с мотором V12 не очень подходит для этих целей.

Кроме того, Aventador SV слишком низко сидит к земле и довольно широк (2030 мм без зеркал). Водить такой автомобиль не рискнули бы многие опытные водители.

Aventador SV — один из многих специальных изданий, выпущенных Lamborghini на протяжении 11-летнего жизненного цикла модели. Первым было купе LP 750-4, представленное на Женевском автосалоне 2015 года. Позже в том же году на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич появился родстер. Тираж купе составил 600 единиц. Родстеров построили на сотню меньше.

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