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Воздушный штурм Москвы?

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  • Telegram-канал «CYNIC»
  • 30.05.2023, 11:20
  • 4,376
Воздушный штурм Москвы?

Новые дроны будут все чаще блуждать над фашистской столицей.

Воздушный «пробный» удар по Москве беспилотниками не нес своей целью подрыв каких-то стратегических военных объектов. Если бы это было необходимо, беспилотники бы приземлились точно на военных складах, а их размер и количество взрывчатки были бы достаточными для таких действий.

Как мы видим, в большинстве беспилотников взрывчатка как таковая отсутствовала. К тому же беспилотники просто покружили над Москвой и «достигли» символических мест.

Это пока. Россияне выложили фотографии и видео работы систем ПВО. Фактически, стали известны места их расположения.

Россияне подумали, что так Киев хочет оттеснить ПВО с фронта обратно в Москву. Неверная трактовка.

Украина «проверяла» систему Москвы на пригодность. Оценка - неудовлетворительно. Значит, новые дроны с гораздо большим количеством детонирующих элементов будут все чаще «роями» блуждать над фашистской столицей, тем самым вовлекая «внутреннего потребителя» (из РФ) в войну.

Мы знаем о данных закрытых социологических исследований, где отчетливо видно, что уровень поддержки войны прямо пропорционален невовлечению в оную. После пенетрации в Белгород, там уровень поддержки войны существенно спал.

Рост панических настроений встраивается в это русло. Россия не объединяется вокруг реальной угрозы (лишь вокруг придуманной Кремлем), а, наоборот, атомизируется и готовится спасать свои «чемоданы».

Теперь - и это важно - ни один фашистский город не находится в безопасности. Украина не имеет возможности бить ракетами по столице, но для нужного эффекта «паники без консолидации» при «подрыве военных объектов» беспилотников хватает с лихвой.

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