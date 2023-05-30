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Ленинские грабли снова актуальны для России

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  • Орест Сохар
  • 30.05.2023, 12:01
  • 4,536
Ленинские грабли снова актуальны для России
Орест Сохар

Москва ходит по кругу.

Я неоднократно шутил, что единственной альтернативой бункерному может быть предводитель «вагнеров». Так оно выходит и в реале: повара Путина сегодня так пытаются очернить, что он постепенно превращается в некоего «черного лебедя», способного привнести труднопрогнозируемые события для Московии.

Минобороны РФ утверждает, что Пригожин завербовал значительную часть орковских солдат, и теперь они сбегают с передовой с оружием в руках. Этот флешмоб настолько массовый, что уже трудно скрывать масштабы. Цель – подставить «фанерного маршала» Шойгу и разрушить авторитет бункерного.

Кремль убежден, что владелец наемников вышел из-под Бахмута накануне украинского контрнаступления, чтобы обрушить «освободительный фронт» орков… тем самым поиздевавшись над президентом. Более того: челядь думает, что Пригожин уже положил националистический электорат себе в карман, и теперь заманивает туда же придворные элиты, чтобы в нужное время они включились в борьбу против бункерного преступного режима.

Свою ложку дегтя добавил и ФСБ-шник Гиркин-Стрелков. Он обвинил главаря наемников в подготовке переворота, дискредитации армии и предупредил об ожидаемом мятеже. Мог бы добавить, что это тот самый повар, который скармливал Путину психоделические щи, а затем на ночь читал «Историю КПСС для извращенцев».

Войнушки Пригожина с властью уже выходят за рамки традиционного «милые бранятся»: наш «герой» намекнул на «смуту».

Это была реакция на указание минобороны журналистам забыть о «вагнерах» и их предводителе (тиражирование фейков об армии). Пригожин ответил, что «российские бюрократы выиграют от такой цензуры только в ближайшее время – от одного до трех месяцев, прежде чем русский народ начнет сопротивляться». Из риторики обиженного было понятно, что он обращается не к Шойгу, а к высшему чиновнику страны. И это , кстати, не первый намек на намерение возглавить недовольный глубинный народ.

Психические расстройства внутри путинской команды будут обостряться. Система будет оперативно и беспроигрышно идентифицировать виновных во всех провалах субъектов, а сами субъекты будут только повышать свою популярность в глазах турбопатриотов с каждым витком конфликта.

Война как исключительно милитарный проект для московитов завершается, точнее происходит ее конверсия в политико-социальный срач. Ситуация аналогична с I-й мировой, когда российской солдаты бежали с фронта, а власть постепенно скатывалась от «небожителей» до маргиналов и популистов разной степени алчности. И здесь пригожины разного разлива должны сыграть свою историческую роль. Только бы их не отстреливали преждевременно… Хотя именно этот «опричник» может оказаться живучим, учитывая, что «крыша» его где-то в глубине путинского кооператива «Озеро»… то есть среди пропрезидентских олигархов. А это значит, что те почтенные люди не забывают о риск-менеджменте, и раскладывают свои яички в разные корзины.

Что ни говорите, но Московия ходит по кругу и снова вынуждена наступить на те ленинские грабли: ей еще раз тестировать на собственной судьбе, может ли кухарка управлять государством.

Орест Сохар, t.me

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