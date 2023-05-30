В Беларуси заблокировали сайт dev.by 4 30.05.2023, 12:39

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Этот сайт специализируется на новостях IT-индустрии.

В Беларуси заблокировали сайт dev.by, специализирующийся на новостях IT-индустрии, сообщает БАЖ.

Интернет-ресурс перестал открываться у некоторых операторов связи в Беларуси еще в конце прошлой недели. Однако никаких официальных замечаний со стороны властей редакция не получала. Поэтому учредители надеялись, что это техническая накладка.

Но после выходных сайт так и не заработал. При этом за пределами Беларуси он открывается и обновляется.

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