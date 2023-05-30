Минздрав отменил запрет на продажу лекарств по рецептам в некоторых аптеках Беларуси 30.05.2023, 13:01

Стало известно, в каких.

Минздрав прислушался к рекомендациям МАРТ и отменил свое решение о запрете на продажу лекарств по рецептам в аптеках пятой категории. Соответствующее решение закреплено в постановлении Минздрава, опубликованном 30 мая на Национальном правовом интернет-портале.

Изначально планировалось, что аптеки пятой категории (самые маленькие по площади) будут иметь право на продажу только тех лекарственных препаратов, которые могут быть реализованы без рецепта врача. Однако исключение было сделано для учреждений, выдающих лекарства по льготным и бесплатным рецептам, включая государственные аптечные сети.

Запрет на реализацию лекарств по рецепту в аптеках пятой категории должен был вступить в силу с 1 июня 2023 года. Однако позже было выпущено предупреждение от МАРТ. В торговом ведомстве посчитали, что данное решение Минздрава дискриминационное, и потребовали исключить этот пункт из постановления.

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