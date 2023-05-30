ВСУ пошли вперед под Бахмутом 2 30.05.2023, 13:22

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Генерал Сырский показал видео из окрестностей города.

На востоке продолжаются ожесточенные бои, но нашим защитникам удается продвигаться на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

«Силы обороны продолжают продвигаться вперед и уничтожать врага», - написал он.

Так, Сырский опубликовал видео с окрестностей Бахмута. На нем пулеметчики «кроют» вражескую посадку, чтобы наши военные могли продвигаться вперед.

Отметим, что при продвижении защитники должны быть особенно осторожны, поскольку территории могут быть заминированы.

На видео видно, что бойцы смогли закрепиться на блиндажах. Они тоже показали окопы.

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