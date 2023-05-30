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Песков рассказал, как Путин реагировал на атаку дронов по Москве

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  • 30.05.2023, 13:31
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Песков рассказал, как Путин реагировал на атаку дронов по Москве
фото: getty images

Глава Кремля отказался успокаивать россиян.

Путин с самого утра следил за ситуацией в Москве и Подмосковье, где была совершена атака беспилотников. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передают российские СМИ

По словам Пескова, Путин «получал оперативную информацию» от министерства обороны РФ, других ведомств, мэра Москвы, губернатора Подмосковья и МЧС. Он не собирается обращаться к народу по этому поводу.

Пресс-секретарь Кремля также подчеркнул, что в результате атаки якобы «не пострадал ни один человек». Он отказался комментировать информацию о том, что дроны могли иметь цели на Рублевке.

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