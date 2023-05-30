Как белорусу потратить миллион рублей? 8 30.05.2023, 13:51

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Советы от финансового консультанта.

Представьте, что у вас есть миллион белорусских рублей. Что вы будете делать с такими деньгами? Купите то, о чем давно мечтали? Будете жить в свое удовольствие, пока будет хватать запаса? Myfin.by поговорил с финансовым консультантом Ольгой Мурашевич о том, как разумно распорядиться внушительной суммой, чтобы обеспечить свое будущее.

Как распорядиться такой внушительной суммой? Многие бы сразу назвали список того, на что хотелось бы потратить выигрыш: купить квартиру или хороший автомобиль, отправиться в путешествие, устроить большой праздник для друзей и близких.

Но есть и другие вдохновляющие истории. Например, житель Санкт-Петербурга Алексей Буханцев выиграл более 4 млн рос. рублей и вложил средства в развитие собственного бизнеса. Это позволило мужчине уйти из найма, заниматься тем, что он действительно любит, и проводить больше времени с семьей.

Спросили у финансового консультанта, как можно разумно распорядиться большими деньгами.

«Позаботьтесь о себе и решите жилищный вопрос»

– Ольга, очень многие люди, которые внезапно стали обладателями крупной суммы, быстро и бессмысленно ее растрачивают. Почему так происходит?

– Действительно, очень часто возникают такие ситуации, когда человек не знает, что делать с большими деньгами, чем те, к которым привык. Причем разница невелика, речь идет о банальной квартальной премии на работе или об огромном выигрыше в лотерею. Обычно такие деньги быстро уходят на спонтанные траты или крупные, не всегда нужные, покупки. Можно найти массу историй о счастливчиках, которые выиграли миллионы и за считаные годы лишились всего внушительного состояния. И дело тут в отсутствии финансовой грамотности и недостатке навыка финансового планирования.

И если новая премия может быть снова начислена в следующем квартале и распорядиться ей грамотно еще будет возможность, то большой выигрыш вряд ли случится больше раза в жизни. А значит, к этому вопросу нужно подходить с холодной головой.

– Давайте разберем, как можно разумно распорядиться суммой в 1 миллион белорусских рублей? Начнем с того, какие траты все-таки необходимы?

– Первое – нужно закрыть долги. Такие долги, как кредит на недвижимость или автокредит, могут занимать значительную долю семейного бюджета, поэтому их обязательно нужно закрыть. В этом случае эффект от выигрыша вы увидите уже в следующем месяце и даже в том случае, если с дальнейшей финансовой грамотностью будет сложно.

Карты рассрочки и подобные небольшие потребительские кредиты тоже лучше закрывать. Хоть сумма может быть небольшой, но выигрыш – это хорошая возможность раз и навсегда распрощаться с долгами.

Следующий шаг – позаботиться о своем здоровье и здоровье родных. Купить медицинские страховки, пройти полные обследования и лечение при необходимости. Я бы рекомендовала не менее 50 тыс. бел. рублей (около 20 000$) выделить на эту категорию расходов и сделать сумму «неприкосновенной».

Далее – решаем квартирный вопрос. Это не значит, что необходимо срочно поменять свою 2-комнатную квартиру на огромный особняк в черте города или срочно покупать квартиру, когда вас устраивал вариант аренды. Но определиться с вариантом недвижимости для семьи или оставить бюджет на возможную будущую покупку точно нужно. На это я бы советовала выделить до 250-270 тыс. бел. рублей из суммы выигрыша.

«Нужны четкие финансовые цели»

– После этих трат все равно остается внушительная сумма. Как поступать с ней, если хочется обеспечить свое будущее?

– Обязательно позаботиться о ключевых финансовых целях. Чаще всего в рамках инвестиционных консультаций мы с клиентами закрываем такие цели, как пассивный доход к 50-65 годам и стартовый капитал для детей. Это вполне понятная схема заботы о будущем.

Чтобы прикинуть, сколько выделить на эту цель, давайте представим семью: пара молодых людей 30 лет с двумя детьми – 5 лет и 1 год. У них есть следующие цели:

пассивный доход в 55 лет – 2000$ в месяц на семью с учетом инфляции;

стартовый капитал старшему ребенку через 13 лет в сумме 20 000$ с учетом инфляции;

стартовый капитал младшему ребенку через 17 лет в сумме 20 000$ с учетом инфляции.

Чтобы закрыть первую цель и через 25 лет иметь капитал 890 000 долларов (примерно столько надо, чтобы через 25 лет генерировать эквивалент сегодняшних 2000$ пассивного дохода в месяц), необходимо инвестировать 120 000$ под 8% годовых. Поэтому эту сумму отправляем на фондовый рынок.

Портфель на фондовом рынке для старшего ребенка потребует около 12 000$ вложений. Портфель младшего – около 10 000$. Лично я не считаю правильным обязательно покупать ребенку квартиру к 18-летию. Если есть такая возможность, это отлично. Но если нет, то 10 000$ или 20 000$ однозначно станут хорошим стартом для ребенка. Эти средства можно направить на обучение, открытие своего бизнеса или первый взнос на собственное жилье.

Итого из 1 миллиона белорусских рублей мы направили:

на погашение долгов и кредитов – например, 25 тыс. бел. рублей;

еще 50 тыс. бел. рублей – на медицинские расходы;

на свое жилье – 270 тыс. бел. рублей;

для создания пассивного дохода – 120 000$;

капитал детям – 22 000$.

«И не забудьте про мечту»

– Ну а как же не порадовать себя? Разве нельзя все-таки потратить немного?

– Вовсе не обязательно совсем уж себе все запрещать. Еще ~100 тыс. бел. рублей я бы предложила потратить на мечту. Это 10% от выигрыша, которыми мы не будем распоряжаться грамотно, а потратим на эмоции: приятные события или покупки для себя. Это может быть давно желанная покупка, путешествие, впечатления – то, чего действительно хочется.

Также можно вложить эти деньги в запуск собственного дела – главное, чтобы оно было вам в удовольствие. Если опыта ведения бизнеса нет, то можно позволить себе авантюру в качестве реализации мечты.

– Остается еще немного денег – 10% от суммы, которыми никак не распорядились. Что делать с ними?

– Оставшиеся деньги можно распределить по-разному. Здесь не будет верного или неверного решения, потому что все основные вопросы уже закрыты.

Вот что я советую обдумать.

Можно ускорить достижение финансовых целей. Добавить сумму в свой «пенсионный» портфель и таким образом начать получать пассивный доход не через 25 лет, а, например, через 20 лет.

Также можно поступить благородно и до 10% от суммы выигрыша отдать на благотворительность или направить на помощь родным и близким.

Или… в конце концов потратить эти деньги на еще одну мечту, если предыдущие более грамотные способы вас не вдохновили.

Самое важное – это понять, что большой выигрыш – это большие возможности. И при грамотном подходе хватит на все: и на скучные, но важные цели, и на спонтанные траты, и на мечту.

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