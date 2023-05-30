«Закрытие границы для фур скажется на ценах в Беларуси» 2 30.05.2023, 14:17

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Как закрытие польской границы для белорусских грузовиков отразится на перевозчиках и покупателях.

Польша закрывает границу для грузовых автомобилей, тягачей и полуприцепов, зарегистрированных в Беларуси. Ограничения начнут действовать уже 1 июня.

Как это отразится на польском и белорусском транспортном бизнесе и стоит ли ждать подорожания продуктов в магазинах? MOST задал эти вопросы руководителю транспортной компании из приграничной Бяла-Подляски.

Как запрет повлияет на белoрусский бизнес в Польше

— Бизнес уже давно подготовился. Беларусские компании отдают свои прицепы польским перевозчикам, и они тянут их по Польше. Также за последнее время все белoрусы, кто хотел, купили в Польше прицепы, и сейчас будут на них возить грузы по Польше. Так что этот запрет неболезненный, те, кто подготовился, не пострадают. Никаких проблем не намечается.

Я бы даже сказал последствия будут только положительные для транспортного бизнеса. Потому что вырастут ставки, и будет больше дохода.

Что будет, если Россия запретит въезд польским грузовикам

— Но проблемы будут, если Россия в ответ введёт запрет въезда на свою территорию для польских тягачей. Это будет болезненно для польских перевозчиков. Сейчас они едут именно через Россию в Казахстан, и весь Казахстан сейчас в польских машинах. Так что если Россия введёт свои ограничения, то очередь из фур выстроится до Варшавы.

А переоформить польскую машину на российские номера поляки не могут, потому что в этом нет смысла — теперь на этих номер не получится ездить по Польше.

Вырастут ли цены в польских магазинах

— Торговля не пострадает. Эта сфера бизнеса тоже подготовилась. Есть выбор перевозчиков. Можно выбирать и сербского перевозчика, и казахского. Тот, кто занимается торговлей легко найдёт альтернативного перевозчика.

У Польши есть возможность закупаться в других странах. Поэтому, если какие-то продукты, которые раньше возились белoрусами и россиянами станут дороже из-за объездных маршрутов, то по законам рынка, эти продукты, просто отправят в другие страны. Я не вижу, что Польша как-то может от этого пострадать, думаю, что всё просчитано.

Я думаю, что даже будут позитивные последствия для Польши. На данный момент в Польшу из Беларуси возятся огурцы, хотя Польша — это фермерская страна. Сейчас как раз начинается сезон овощей и фруктов, и теперь местный товар будет продаваться лучше.

Как Эрдоган поможет россиянам обойти запрет

— Бизнесмены из Беларуси и России просто перенаправят маршруты. Россияне уже открыли очень много компаний в Болгарии, и, я думаю, они просто сейчас пустят все эти грузы через Турцию. Тем более, что на президентских выборах в Турции проиграл кандидат от оппозиции, поэтому нет опасности, что этот реэкспорт прикроют. Выиграл Эрдоган, так что всё это пойдёт семимильными шагами — и экспорт, и импорт.

Это, конечно, отразится на ценах в России и Беларуси, особенно на бананы.

— Я думаю, что пока не выпустят Анджея Почобута, пока режим Беларуси не начнёт договариваться с властями Польши по этому вопросу, ситуация не изменится.

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